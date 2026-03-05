«Επική οργή»: Οι 100 ώρες της επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν σε ένα βίντεο

Τη δύναμη της επικοινωνίας και του εντυπωσιασμού επιστρατεύουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στον πόλεμο με το Ιράν. Σε ένα βίντεο με διάρκεια όχι μεγαλύτερη από ένα λεπτό οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα εντυπωσιακά πλάνα από τις πρώτες 100 ώρες της επιχείρησης «Epic Fury» όπως την ονομάζουν οι ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Στο βίντεο φαίνονται οι βομβαρδισμοί στρατιωτικών θέσεων που έβαλαν στο στόχαστρο ΗΠΑ και Ισραήλ. Η επιχείρηση που οι Ισραηλινοί ονομάζουν «Βρυχυθμός του Λιονταριού (Lion’s Roar) ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο (28/2), οδηγώντας την Μέση Ανατολή στο χείλος του γκρεμού. Από εκείνη την ημέρα, έχουν εμπλακεί και άλλες χώρες που βρέθηκαν στο επίκεντρο ιρανικών πυραύλων και drones ως απάντηση για τους βομβαρδισμούς σε Τεχεράνη και άλλες ιρανικές περιοχές.

"100 Hours" of Operation Epic Fury. pic.twitter.com/XW5ZnRAJJL — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026

Στο βίντεο, δεν αναφέρεται ούτε μία λέξη. Τα πλάνα με τους συνεχόμενους βομβαρδισμούς, τις εκρήξεις αλλά και τις προετοιμασίες του αμερικανικού στρατού για την εξόντωση του στόχου, τα «λένε» όλα από μόνα τους.

Στα πλάνα που διαρκούν σχεδόν 1 λεπτό, φαίνονται όλοι οι στόχοι που βομβαρδίστηκαν ενώ το βίντεο τελειώνει με την αμερικανική σημαία και την ονομασία της επιχείρησης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί και απειλεί για πόλεμο διαρκείας με το Ιράν και τους Φρουρούς της Επανάστασης να «απαντούν» πως θα επιτεθούν σε όλες τις αμερικανικές βάσεις της περιοχής.