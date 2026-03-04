«Δεν θα παραδοθούμε ποτέ»: Μήνυμα εκτεταμένου πολέμου από τον ηγέτη της Χεζμπολάχ προς το Ισραήλ

Σκληρή γραμμή και μήνυμα μέχρις εσχάτων προς το Ισραήλ μετέδωσε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, στην πρώτη του ομιλία μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η υπομονή έχει και όρια», διαμήνυσε, ξεκαθαρίζοντας ότι η οργάνωσή του «δεν πρόκειται να παραδοθεί, όσες θυσίες και αν χρειαστεί να κάνει». Παράλληλα, ο Κάσεμ υποστήριξε ότι η Χεζμπολάχ και η «ισλαμική αντίστασή» της απαντούν, όπως είπε, στην «ισραηλινοαμερικανική επίθεση», χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή «νόμιμο δικαίωμα».

«Είναι επιλογή μας να τους αντιμετωπίσουμε μέχρι την ύστατη θυσία και δεν θα παραδοθούμε», τόνισε στην ομιλία του, η οποία μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο της οργάνωσης.

«Υπαρξιακή απειλή» το Ισραήλ

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ χαρακτήρισε το Ισραήλ «υπαρξιακή απειλή», υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο συνιστούν «προμελετημένη επίθεση».

Παράλληλα, σημείωσε ότι στόχος της οργάνωσης είναι να σταματήσει η, όπως την αποκάλεσε, ισραηλινοαμερικανική επίθεση και να αποσυρθούν οι ισραηλινές δυνάμεις από τον Λίβανο.

Το μήνυμα της Βηρυτού είναι σαφές: η ένταση κλιμακώνεται και το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης φαντάζει, προς το παρόν, μακρινό.