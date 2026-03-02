Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ

Στην εξόντωση του Χουσεΐν Μακλέντ, ο οποίος θεωρείται ότι διετέλεσε επικεφαλής του αρχηγείου πληροφοριών της Χεζμπολάχ, προχώρησαν οι Ισραηλινές Δυνάμεις σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν αναφορικά με την επιδρομή στη Βηρυτό το βράδυ της Κυριακής 1ης Μαρτίου.

Οι λιβανικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 31 νεκρούς και 149 τραυματίες έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 2 Μαρτίου. Όπως μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, κατά τη διάρκεια της νύκτας ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στη Βηρυτό με αποτέλεσμα πολλές οικογένειες να διαφεύγουν από το νότιο τμήμα της χώρας με αυτοκίνητα, μερικά από τα οποία είχαν δεμένα στρώματα στην οροφή τους.

«Εκκενώστε τη νότια Βηρυτό»

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή μαζικής εκκένωσης για τμήματα της νότιας Βηρυτού, καθώς συνεχίζει να βομβαρδίζει στόχους της Χεζμπολάχ εντός της χώρας.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αβιχάι Αντράε, προειδοποιεί όσους βρίσκονται εντός της περιοχής εκκένωσης και κοντά σε «εγκαταστάσεις και συμφέροντα που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ».

«Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως αυτό το κτίριο και τα παρακείμενα σε αυτό και να μείνετε μακριά τους σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων», προσθέτει.

Επίσης κάλεσε τους κατοίκους περίπου πενήντα χωριών σε όλο τον Λίβανο να απομακρυνθούν «τουλάχιστον 1.000 μέτρα» από κάθε πολυκατοικία ενόψει βομβαρδισμών.

⭕️ In response to the rockets fired from Lebanon to Israel, the IDF precisely struck senior Hezbollah terrorists in Beirut, dozens of Hezbollah & Iranian terrorist regime command centers, and a site that was used by Hezbollah to store weapons in the Tyre.



The IDF is prepared… — Israel Defense Forces (@IDF) March 2, 2026

Το Ισραήλ είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως αναχαίτισε ένα «βλήμα» που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο και πως άλλα έπεσαν σε ακατοίκητες ζώνες χωρίς να προκαλέσουν θύματα.

