Μέση Ανατολή: Στους 4 οι Αμερικανοί νεκροί - Χέγκσεθ: «Ο πόλεμος είναι κόλαση και θα έχει απώλειες»

Στους 4 ανήλθαν οι Αμερικανοί στρατιώτες που έπεσαν νεκροί σε ώρα μάχης μέχρι τις 14.30 ώρα Ελλάδας, μετά τη νέα πολεμική σύρραξη που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ από τη μια πλευρά και Ιράν από την άλλη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού Πενταγώνου, το τέταρτο μέλος των ενόπλων δυνάμεων, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια των αρχικών επιθέσεων του Ιράν, τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η προσπάθεια αντίδρασής μας είναι σε εξέλιξη, τόνισε το Πεντάγωνο.

Οι ταυτότητες των πεσόντων θα παραμείνουν κρυφές μέχρι 24 ώρες μετά την ειδοποίηση των συγγενών.

Reuters

«Πυρά» Τραμπ σε Στάρμερ ότι δεν βοήθησε τις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, «βολές» εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Βρετανό πρωθυπουργό. Σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph, ο Αμερικός πρόεδρος δήλωσε «πολύ απογοητευμένος» με τον Κιρ Στάρμερ επειδή αρχικά μπλόκαρε τη χρήση της αεροπορικής βάσης Ντιέγκο Γκαρσία από τις ΗΠΑ για επιθέσεις στο Ιράν.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός «άργησε πολύ» να εγκρίνει την πρόσβαση.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της αμερικανικής επιχείρησης στο Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε: «Περιμέναμε να χρειαστεί δύο με τρεις εβδομάδες για να ανατρέψουμε μέρος της ηγεσίας, αλλά την ανατρέψαμε ολόκληρη σε μία ημέρα. Αυτό ήταν πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Πάντα το βλέπαμε ως μια επιχείρηση τεσσάρων εβδομάδων».

ΑΠΕ ΜΠΕ

Χέγκσεθ: «Δεν θέλαμε αλλαγή καθεστώτος, αλλά το καθεστώς άλλαξε»

«Θα ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο. Αλλά υπό τον πρόεδρο Τραμπ θα τον τελειώσουμε. Αν σκοτώσεις Αμερικανούς ή απειλήσεις Αμερικανούς οπουδήποτε στον κόσμο θα σε βρούμε και θα σε σκοτώσουμε χωρίς κανέναν δισταγμό», τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ.

«Το Ιράν έχτιζε ένα πρόγραμμα με βαλλιστικούς πυραύλους έτσι ώστε στη συνέχεια να μας απειλήσει με πυρηνικά», σημείωσε ο Χέγκσεθ.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στο briefing για την επίθεση στο Ιράν (Reuters TV/U.S. Department of Defense/Handout via REUTERS)

«Το καθεστώς που έλεγε ‘θάνατος στην Αμερική’ και ‘θάνατος στο Ισραήλ’ το δωρίσαμε θάνατο από την Αμερική και από το Ισραήλ», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Ο πόλεμος δεν ήταν για αλλαγή καθεστώτος, αλλά το καθεστώς άλλαξε».

«Πλέον το καθεστώς είναι απελπισμένο και χτυπά ξενοδοχεία, αεροδρόμια, διαμερίσματα και άλλες περιοχές με αμάχους. Έπεσαν οι μάσκες».

«Δεν διαπραγματεύτηκαν ποτέ απλά κέρδιζαν χρόνο για να ετοιμαστούν στρατιωτικά και να επανεκκινήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Ήθελαν να μας έχουν όμηρους απειλώντας να μας χτυπήσουν. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν παίζει τέτοια παιχνίδια», σημείωσε ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου.

«Έχουμε βάλει ρεαλιστικούς στόχους για αυτόν τον πόλεμο. Αυτό δεν είναι το Ιράκ. Ο πόλεμος δεν θα είναι ατελείωτος, πολεμούμε για να νικήσουμε. Ομως ο πόλεμος είναι κόλαση και θα έχει απώλειες», τόνισε.

«Θα τελειώσουμε το πόλεμο με όρους ‘πρώτα η Αμερική’ όταν και όποτε θελήσει ο πρόεδρος Τραμπ», ανέφερε ο Πιτ Χέγκσεθ.