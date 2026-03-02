Ιρανικά ΜΜΕ: Χτυπήθηκε από πύραυλο το γραφείο του Νετανιάχου - «Ασαφής» η τύχη του

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να εξαπολύει το μεσημέρι της Δευτέρας (2/3) νέα μεγάλη πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ.

Μάλιστα, ιρανικά Μέσα μεταδίδουν πως μεταξύ των στόχων που επλήγησαν σε αυτή την «αιφνιδιαστική επιδρομή» ήταν και το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, η τύχη του οποίου είναι «ασαφής».

Ειδικότερα, όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται πως χτύπησαν το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αλλά και την έδρα του αρχηγού της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ.

Iran’s IRGC says its latest missile attack targeted the Netanyahu’s office and the location of the Israeli Air Force commander in a “surprise” strike.



It claims Netanyahu's fate is “unclear” following the attack. — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

«Τα γραφεία του εγκληματία πρωθυπουργού του σιωνιστικού καθεστώτος (σ.σ.: Ισραήλ) και το γενικό επιτελείο του αρχηγού της Πολεμικής Αεροπορίας του καθεστώτος στοχοθετήθηκαν», ανακοίνωσαν χαρακτηριστικά οι Φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, διευκρινίζοντας ότι κατά την επίθεση χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι Kheibar.

Νωρίτερα δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είχαν ανακοινώσει πως σειρά εκρήξεων ακούστηκε στην Ιερουσαλήμ, αφού ο ισραηλινός στρατός είχε κάνει προηγουμένως γνωστό πως εντόπισε νέα ιρανικά πυραυλικά πυρά.

«Πριν από λίγο, ο στρατός εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Ισραήλ. Τα συστήματα άμυνας έχουν αναλάβει δράση για να αναχαιτίσουν την απειλή», είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο στρατός.