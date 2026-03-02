Ισραηλινή πρεσβεία: Και η Ελλάδα στο βεληνεκές των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν - Δείτε χάρτη

Ανησυχία προκαλεί η ανάρτηση που έκανε η ισραηλινή πρεσβεία στην Ελλάδα, αναφορικά με την εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων, που μπορούν να φτάσουν έως και την Ευρώπη.



«Η απειλή του ιρανικού καθεστώτος δεν στρέφεται μόνο κατά του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής. Η εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων εκτείνεται έως την Ευρώπη» αναφέρεται συγκεκριμένα. Παράλληλα, δημοσιεύεται και ένας χάρτης, όπου περιλαμβάνεται και η Ελλάδα στην «κόκκινη περιοχή».



Όπως προκύπτει, οι πύραυλοι μπορεί να φτάσουν μέχρι και την Πολωνία, τις χώρες της Βαλτικής αλλά και τα παράκτια της Ιταλίας. Εκτός ζώνης κινδύνου είναι η Γαλλία και η Γερμανία.



Η πυραυλική δύναμη του Ιράν

Η πυραυλική δύναμη του Ιράν είναι κεντρικής σημασίας για τον τρόπο με τον οποίο πολεμά. Οι αναλυτές άμυνας την περιγράφουν ως τη μεγαλύτερη και πιο ποικίλη στη Μέση Ανατολή, που περιλαμβάνει βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους Κρουζ και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει εμβέλεια στην Τεχεράνη ακόμη και χωρίς σύγχρονη αεροπορία.



Ιρανοί αξιωματούχοι θεωρούν το πυραυλικό πρόγραμμα της χώρας ως τη ραχοκοκαλιά της αποτροπής, εν μέρει επειδή η πολεμική αεροπορία βασίζεται σε παλαιωμένα αεροσκάφη. Οι δυτικές κυβερνήσεις υποστηρίζουν ότι οι πύραυλοι του Ιράν τροφοδοτούν την περιφερειακή αστάθεια και θα μπορούσαν να υποστηρίξουν έναν μελλοντικό ρόλο στην παράδοση πυρηνικών όπλων - ισχυρισμός που η Τεχεράνη απορρίπτει.



Οι ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι με το μεγαλύτερο βεληνεκές μπορούν να ταξιδέψουν μεταξύ 2.000 χλμ. και 2.500 χλμ.. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να φτάσουν στο Ισραήλ, σε βάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ στον Κόλπο και σε μεγάλο μέρος της ευρύτερης περιοχής - αλλά σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Τραμπ, δεν μπορούν να πλησιάσουν τις ΗΠΑ.