Ποια είναι τα όπλα του Ιράν που χρησιμοποιεί στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ

Στις «φλόγες» βρίσκεται η Μέση Ανατολή από το πρωί του Σαββάτου 27 Φεβρουαρίου μετά την εξόντωση του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από συντονισμένη επιχείρηση Ισραήλ και ΗΠΑ.

Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση χτυπώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, το Ισραήλ αλλά και πόλεις σε γειτονικά κράτη του Κόλπου πυροδοτώντας μια άνευ προηγουμένου κατάσταση στην περιοχή.

Η αρχική ανταλλαγή απόψεων έχει οξύνει το κεντρικό ερώτημα για τις περιφερειακές πρωτεύουσες και τις παγκόσμιες αγορές: Αυτός είναι ένας νέος κύκλος αμοιβαίων επιθέσεων ή θα εξελιχθεί σε μια εκτεταμένη σύγκρουση που θα διαμορφωθεί από την εμβέλεια των επιθέσεων του Ιράν, τις συμμαχικές δυνάμεις και την πίεση στη ναυτιλία και τις ενεργειακές υποδομές;

Στην καρδιά του ερωτήματος βρίσκεται το πυραυλικό οπλοστάσιο του Ιράν και οι άλλες πλατφόρμες και εργαλεία που έχει στη διάθεσή του με το οποίο θα προσπαθήσει να ανταποδώσει τα αμερικανικά χτυπήματα.

Γιατί αυτή η φορά φαίνεται διαφορετική;

Σύμφωνα με ανάλυση του Al Jazeera, σε αντίθεση με τον 12ήμερο πόλεμο που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στο Ιράν τον Ιούνιο του 2025, η δολοφονία του Χαμενεΐ φαίνεται να έπεισε την Τεχεράνη ότι η σύγκρουση είναι μια μάχη για την ίδια την επιβίωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στην αφήγηση της Τεχεράνης, τα καθυστερημένα ή συγκρατημένα αντίποινα κινδυνεύουν να θεωρηθούν ως αδυναμία και πρόσκληση για περαιτέρω επιθέσεις.

Σημειώνεται ότι, την Κυριακή, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η αναζήτηση εκδίκησης για τη δολοφονία του Χαμενεΐ και άλλων ανώτερων αξιωματούχων είναι «καθήκον και νόμιμο δικαίωμα» της χώρας. Αλλά ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους το Ιράν παίρνει αυτή την «εκδίκηση»;

Η πυραυλική δύναμη του Ιράν: Οπλοστάσιο, βεληνεκές και στρατηγική

Η πυραυλική δύναμη του Ιράν είναι κεντρικής σημασίας για τον τρόπο με τον οποίο πολεμά. Οι αναλυτές άμυνας την περιγράφουν ως τη μεγαλύτερη και πιο ποικίλη στη Μέση Ανατολή, που περιλαμβάνει βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους Κρουζ, και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει εμβέλεια στην Τεχεράνη ακόμη και χωρίς σύγχρονη αεροπορία.

Ιρανοί αξιωματούχοι θεωρούν το πυραυλικό πρόγραμμα της χώρας ως τη ραχοκοκαλιά της αποτροπής, εν μέρει επειδή η πολεμική αεροπορία βασίζεται σε παλαιωμένα αεροσκάφη. Οι δυτικές κυβερνήσεις υποστηρίζουν ότι οι πύραυλοι του Ιράν τροφοδοτούν την περιφερειακή αστάθεια και θα μπορούσαν να υποστηρίξουν έναν μελλοντικό ρόλο στην παράδοση πυρηνικών όπλων - ισχυρισμός που η Τεχεράνη απορρίπτει.

Οι ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι με το μεγαλύτερο βεληνεκές μπορούν να ταξιδέψουν μεταξύ 2.000 χλμ. και 2.500 χλμ.. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να φτάσουν στο Ισραήλ, σε βάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ στον Κόλπο και σε μεγάλο μέρος της ευρύτερης περιοχής - αλλά σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Τραμπ, δεν μπορούν να πλησιάσουν τις ΗΠΑ.

Πύραυλοι μικρής εμβέλειας

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι μικρής εμβέλειας, περίπου 150-800 χλμ., κατασκευάζονται για κοντινούς στρατιωτικούς στόχους και ταχείες περιφερειακές επιθέσεις.

Τα βασικά συστήματα περιλαμβάνουν τις παραλλαγές Fateh: τους πυραύλους Zolfaghar, Qiam-1 και παλαιότερους πυραύλους Shahab-1/2. Η μικρότερη εμβέλειά τους μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα σε μια κρίση. Μπορούν να εκτοξευθούν σε ομοβροντίες, μειώνοντας τον χρόνο προειδοποίησης και καθιστώντας την πρόληψη πιο δύσκολη.

Το Ιράν χρησιμοποίησε αυτό το σενάριο τον Ιανουάριο του 2020, εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους στην αεροπορική βάση Άιν αλ Άσαντ στο Ιράκ, μετά τον θάνατο του Κασέμ Σουλεϊμανί, του πιο υψηλού προφίλ στρατηγού της χώρας. Η επίθεση προκάλεσε ζημιές στις υποδομές και τραυμάτισε περισσότερους από 100 Αμερικανούς υπαλλήλους αποδεικνύοντας ότι το Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει υψηλό κόστος χωρίς να ισοφαρίσει την αεροπορική ισχύ των ΗΠΑ.

Πύραυλοι μεσαίου βεληνεκούς

Αν οι πύραυλοι μικρής εμβέλειας είναι η απάντηση του Ιράν σε ταχύτατες βολές, οι βαλλιστικοί πύραυλοι μεσαίου βεληνεκούς, - περίπου 1.500-2.000 χλμ, είναι αυτοί που μετατρέπουν τα αντίποινα σε μια περιφερειακή εξίσωση. Συστήματα όπως το Shahab-3, το Emad, το Ghadr-1, οι παραλλαγές Khorramshahr και το Sejjil υποστηρίζουν την ικανότητα του Ιράν να χτυπά πιο μακριά, μαζί με νεότερα σχέδια όπως το Kheibar Shekan και το Haj Qassem.

Το Sejjil ξεχωρίζει ως σύστημα στερεού καυσίμου, επιτρέποντας γενικά ταχύτερη ετοιμότητα εκτόξευσης από τους πυραύλους υγρού καυσίμου. Είναι ένα πλεονέκτημα εάν το Ιράν αναμένει εισερχόμενα πλήγματα και χρειάζεται βιώσιμες, ευέλικτες επιλογές.

Συνολικά, αυτοί οι πύραυλοι μεσαίου βεληνεκούς θέτουν το Ισραήλ και ένα ευρύ φάσμα εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ΗΠΑ στο Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εντός εμβέλειας, διευρύνοντας τόσο τον κατάλογο στόχων του Ιράν όσο και την έκθεση της περιοχής.

Πύραυλοι Κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Οι πύραυλοι Κρουζ πετούν χαμηλά και συχνά είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν και να παρακολουθηθούν - ειδικά όταν εκτοξεύονται μαζί με drones ή βαλλιστικές ομοβροντίες που έχουν σχεδιαστεί για να υπερφορτώσουν την αεράμυνα.

Το Ιράν εκτιμάται ευρέως ότι διαθέτει πυραύλους Κρουζ για χερσαίες επιθέσεις κατά πλοίων, όπως οι Soumar, Ya-Ali, οι παραλλαγές Quds, Hoveyzeh, Paveh και Ra'ad. Ο Soumar έχει βεληνεκές 2.500 χιλιομέτρων.

Τα drones προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο πίεσης. Πιο αργά από τους πυραύλους αλλά φθηνότερα και πιο εύκολα στην εκτόξευση σε μεγάλους αριθμούς, τα drones μονής κατεύθυνσης επίθεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επαναλαμβανόμενα κύματα για να εξαντλήσουν τις αεράμυνες και να διατηρήσουν αεροδρόμια, λιμάνια και ενεργειακές εγκαταστάσεις σε συνεχόμενη επιφυλακή για ώρες. Οι αναλυτές θεωρούν ότι αυτή η τακτική κορεσμού είναι πιθανό να κυριαρχήσει περισσότερο εάν η αντιπαράθεση κλιμακωθεί.

Υπόγειες «πυραυλικές πόλεις»

Ο αριθμός των πυραύλων έχει σημασία, αλλά σε μια παρατεταμένη αντιπαράθεση, το βασικό ερώτημα είναι για πόσο καιρό μπορεί το Ιράν να συνεχίσει να βάλλει μετά την απορρόφηση των επιθέσεων.

Η Τεχεράνη έχει περάσει χρόνια ενισχύοντας τμήματα του προγράμματός της σε υπόγειες σήραγγες αποθήκευσης, κρυφές βάσεις και προστατευμένες τοποθεσίες εκτόξευσης σε όλη τη χώρα. Αυτό το δίκτυο δυσχεραίνει την ταχεία υποβάθμιση της ικανότητας του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους και αναγκάζει τους αντιπάλους του να υποθέσουν ότι κάποια ικανότητα θα επιβιώσει ακόμη και από ένα μεγάλο πρώτο κύμα επιθέσεων.

Για τους στρατιωτικούς σχεδιαστές, αυτή η βιωσιμότητα σημαίνει ότι οι αποφάσεις για περαιτέρω πλήγμα στην πυραυλική υποδομή του Ιράν ενέχουν τον κίνδυνο παρατεταμένων ανταλλαγών και όχι μιας σύντομης, αποφασιστικής εκστρατείας.

Διακοπή χωρίς επίσημο αποκλεισμό του Ορμούζ

Το αποτρεπτικό εγχειρίδιο του Ιράν δεν περιορίζεται σε χερσαίους στόχους. Ο Κόλπος και το Στενό του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται ένα σημαντικό μερίδιο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου, δίνουν στην Τεχεράνη μια γρήγορη διαδρομή για να ταρακουνήσει τις παγκόσμιες αγορές.

Το Ιράν έχει τη δυνατότητα να απειλήσει τις ναυτικές δυνάμεις και την εμπορική ναυτιλία χρησιμοποιώντας πυραύλους κατά πλοίων, ναυτικές νάρκες, drones και σκάφη ταχείας επίθεσης. Έχει επίσης επιδείξει αυτό που αποκαλεί «υπερηχητικά» συστήματα, όπως η σειρά Fattah, διαφημίζοντας πολύ υψηλές ταχύτητες και ευελιξία, αν και τα ανεξάρτητα στοιχεία σχετικά με την επιχειρησιακή τους κατάσταση παραμένουν περιορισμένα.

Δεν είναι απαραίτητος ένας επίσημος αποκλεισμός για να επηρεαστούν οι αγορές. Οι ραδιοφωνικές προειδοποιήσεις που αποδίδονται στα δεξαμενόπλοια του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν που βρίσκονται εκτός του Στενού και η αυξανόμενη ασφάλιση κινδύνου πολέμου επηρεάζουν ήδη τις κινήσεις των πλοίων και το κόστος μεταφοράς. Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν επίσης δηλώσει ότι έπληξαν τρία πετρελαιοφόρα που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Αμερικανικές δυνάμεις στον Κόλπο

Η Ουάσιγκτον έχει αυξήσει τα ναυτικά και αεροπορικά της μέσα στην περιοχή, δημιουργώντας αυτό που οι Ιρανοί αξιωματούχοι περιγράφουν ως μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αμερικανικής πυροσβεστικής ισχύος κοντά στη χώρα εδώ και χρόνια. Αυτό ενισχύει την ικανότητα κρούσης και αεράμυνας, αλλά αυξάνει επίσης τη λίστα των πιθανών στόχων.

Οι αμερικανικές δυνάμεις είναι διασκορπισμένες σε πολλές χώρες και εξαρτώνται από ένα δίκτυο βάσεων, κόμβων logistics και κέντρων διοίκησης που δεν μπορούν να προστατεύονται όλα στο ίδιο επίπεδο, συνεχώς. Στρατιωτικοί αναλυτές τονίζουν ότι η διείσδυση αμυντικών συστημάτων σε λίγες τοποθεσίες θα μπορούσε να αλλάξει τους πολιτικούς υπολογισμούς στην Ουάσιγκτον, να αυξήσει την πίεση στους γειτονικούς της περιοχής και να αυξήσει το κόστος περιορισμού της σύγκρουσης.



«Όχι σε περιορισμένο πόλεμο»

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει εδώ και καιρό ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ ή του Ισραήλ σε ιρανικό έδαφος θα αντιμετωπιστεί ως η έναρξη ενός ευρύτερου πολέμου και όχι ως μια περιορισμένη επιχείρηση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης εξήγγειλαν περαιτέρω αντίποινα και το Ιράν έχει σηματοδοτήσει μια εκστρατεία και όχι ένα μεμονωμένο δραματικό πλήγμα: συνεχείς εκτοξεύσεις προς το Ισραήλ και επιθέσεις κοντά σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε περισσότερες από μία χώρες, παράλληλα με απειλές για δράση σε και γύρω από βασικές εμπορικές οδούς.

Η σύγκρουση θα μπορούσε επίσης να διευρυνθεί μέσω ομάδων που συνδέονται με το Ιράν, όπως η Χεζμπολάχ στον Λίβανο και οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίες έχουν καταδικάσει τη δολοφονία του Χαμενεΐ και έχουν επανειλημμένως υπενθυμίσει τη στήριξή τους στην Τεχεράνη.