Πεζεσκιάν: Το Ιράν θα συνεχίσει σκληρά χτυπήματα - Το νέο Συμβούλιο Ηγεσίας ξεκίνησε εργασίες

Σε μήνυμα προς τον ιρανικό λαό την Κυριακή, ο Πεζεσκιάν τόνισε ότι η χώρα «θα συνεχίσει να ακολουθεί τα βήματα του ανώτατου ηγέτη μας». Η δήλωση έρχεται μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα που οδήγησαν στον θάνατο του αγιατολάχ Χαμενεΐ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν την εκκίνηση «νέου κύματος επιθέσεων μεγάλης κλίμακας» κατά του «εχθρού». Σύμφωνα με τοπικά μέσα, πρόκειται για το έβδομο και όγδοο κύμα της επιχείρησης «Ειλικρινής Υπόσχεση 4», χωρίς να διευκρινίζονται οι ακριβείς στόχοι.

Η κλιμάκωση αυτή υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας να συνεχίσει στρατιωτικές ενέργειες παρά την κρίσιμη κατάσταση στην περιοχή.