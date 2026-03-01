Βίντεο από το ισραηλινό χτύπημα σε ιρανικά μαχητικά λίγο πριν απογειωθούν

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έπληξαν ιρανικά μαχητικά F-4 Phantom II και F-5 Tiger II, τα οποία ήταν έτοιμα για απογείωση σε αεροπορική βάση στο Ταμπρίζ, στη δυτική Τεχεράνη, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων επιχειρήσεων που στοχεύουν ιρανικές στρατιωτικές υποδομές.

Οι ισραηλινοί αξιωματούχοι παρουσίασαν τα πλήγματα ως μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας με στόχο την αποδυνάμωση των ιρανικών αεροπορικών και πυραυλικών δυνατοτήτων, πριν αυτές μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν εναντίον του Ισραήλ.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι IDF ανέφεραν: «Αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας έπληξαν δύο μαχητικά έτοιμα για απογείωση, τύπου F-5 και F-4, που ανήκαν στο τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, σε αεροδρόμιο στο Ταμπρίζ της δυτικής χώρας».

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι το πλήγμα «πραγματοποιήθηκε με σκοπό να πληγεί η επιχειρησιακή δραστηριότητα της ιρανικής Πολεμικής Αεροπορίας και να ενισχυθεί η ζημιά στα αμυντικά συστήματα του καθεστώτος».

חיל האוויר תקף שני מטוסי קרב מוכנים להמראה מסוג F5 ומסוג F4 של משטר הטרור האיראני



כלי טיס של חיל האוויר תקפו לפני זמן קצר שני מטוסי קרב מוכנים להמראה מסוג F5 ומסוג F4 של משטר הטרור האיראני בשדה תעופה בטבריז שבמערב איראן.



Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η επιχείρηση εντασσόταν στο πλαίσιο συνεχιζόμενων επιθέσεων κατά υποδομών του ιρανικού καθεστώτος, με στόχο «να πληγεί το καθεστώς και να αποτραπούν απειλές κατά του ισραηλινού μετώπου». Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για τον ακριβή χρόνο του πλήγματος, πέραν του ότι συνέβη λίγο πριν την επίσημη ανακοίνωση.

Ήταν προετοιμασμένα για απογείωση

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν παρείχαν περαιτέρω στοιχεία για την επιχειρησιακή κατάσταση των μαχητικών, πέρα από το ότι ήταν προετοιμασμένα για απογείωση. Δεν υπήρξε άμεσα ανεξάρτητη επιβεβαίωση για το αν τα F-4 Phantom II και τα F-5 Tiger II ήταν πλήρως επιχειρησιακά, υπό συντήρηση ή τοποθετημένα ως δολώματα.

Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη αποτελούν από τα παλαιότερα μαχητικά που εξακολουθεί να χρησιμοποιεί η Τεχεράνη. Η Ισλαμική Δημοκρατία διατηρεί ακόμη αμερικανικής κατασκευής F-4 Phantom II από την προεπαναστατική περίοδο πριν το 1979, καθώς και F-5 Tiger II που έχουν υποστεί εκτεταμένα προγράμματα εγχώριας αναβάθμισης για την παράταση της επιχειρησιακής τους ζωής.

Σε πρακτικούς στρατιωτικούς όρους, η στοχοποίηση αεροσκαφών στο έδαφος μπορεί να μειώσει τη δυνατότητα παραγωγής εξόδων μάχης χωρίς εμπλοκή αέρος-αέρος. Η καταστροφή αεροσκαφών πριν την απογείωση απομακρύνει πιθανά πλατφόρμες κρούσης, περιορίζοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητα πιλότων και την υποδομή συντήρησης που συνδέεται με ενεργές μοίρες.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε επίσης ότι πραγματοποίησε πλήγματα σε εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων και σε εγκαταστάσεις ραντάρ στο ίδιο επιχειρησιακό πλαίσιο. Η προσβολή ραντάρ και κόμβων αντιαεροπορικής άμυνας αποτελεί συνήθως πρώιμο στάδιο αεροπορικών εκστρατειών, επιτρέποντας στα επιτιθέμενα αεροσκάφη μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων σε αμφισβητούμενο εναέριο χώρο.