Προσωρινό κλείσιμο του μεθοριακού περάσματος Τουρκίας – Ιράν

Σε επιφυλακή βρίσκονται στην Τουρκία με φόντο τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, με τις τουρκικές αρχές να κλείνουν μέχρι νεωτέρας το συνοριακό πέρασμα με Ιράν υπό τον φόβο προσφυγικών ροών

. Το μεθοριακό πέρασμα Kapıköy, στη επαρχία Βαν της ανατολικής Τουρκίας, που αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία διέλευσης προς το Ιράν, τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας. Η απόφαση ελήφθη από τις τουρκικές αρχές λόγω των αυξημένων εντάσεων στην περιοχή και των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Το κλείσιμο αφορά τη διέλευση επιβατών και οχημάτων, ενώ εξακολουθεί να επιτρέπεται η επιστροφή Τούρκων πολιτών που βρίσκονται στο Ιράν. Παράλληλα, το πέρασμα θα χρησιμοποιείται μόνο για επείγουσες περιπτώσεις ή για την επιστροφή Ιρανών υπηκόων στη χώρα τους.

Το Kapıköy αποτελεί στρατηγικό σημείο για τις χερσαίες συνδέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ιράν, και το προσωρινό του κλείσιμο υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη ασφάλεια και παρακολούθηση των συνόρων. Οι τοπικές αρχές επισημαίνουν ότι η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς και δεν έχει προσδιοριστεί πότε θα επαναλειτουργήσει πλήρως το πέρασμα.