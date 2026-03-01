Νεκρός ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ από ισραηλινές επιδρομές
Πληροφορίες αναφέρουν πως ο πρώην πρόεδρος του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, σκοτώθηκε στο σπίτι του από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.
Σύμφωνα με αναφορές του Clash Report και πληροφορίες που μεταδίδουν ιρανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο πρώην πρόεδρος του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, φέρεται να σκοτώθηκε από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Ο Αχμαντινετζάντ είχε διατελέσει πρόεδρος του Ιράν από το 2005 έως το 2013.
Ιρανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Αχμαντινετζάντ σκοτώθηκε στο σπίτι του, ενώ ισραηλινά μέσα περιγράφουν την ενέργεια ως μέρος συνεχιζόμενης εκστρατείας κατά ανώτερων ιρανικών στελεχών. Η κατάσταση παραμένει ρευστή και οι επίσημες αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη τα γεγονότα, εν μέσω της κλιμάκωσης της στρατιωτικής έντασης στην περιοχή.