Νεκρός ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ από ισραηλινές επιδρομές

Σύμφωνα με αναφορές του Clash Report και πληροφορίες που μεταδίδουν ιρανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο πρώην πρόεδρος του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, φέρεται να σκοτώθηκε από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Ο Αχμαντινετζάντ είχε διατελέσει πρόεδρος του Ιράν από το 2005 έως το 2013.

Former Iranian President Mahmoud Ahmadinejad was reportedly killed by Israeli airstrikes. pic.twitter.com/Rm4elr1N4Q — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

Ιρανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Αχμαντινετζάντ σκοτώθηκε στο σπίτι του, ενώ ισραηλινά μέσα περιγράφουν την ενέργεια ως μέρος συνεχιζόμενης εκστρατείας κατά ανώτερων ιρανικών στελεχών. Η κατάσταση παραμένει ρευστή και οι επίσημες αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη τα γεγονότα, εν μέσω της κλιμάκωσης της στρατιωτικής έντασης στην περιοχή.