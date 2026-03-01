Οι ΗΠΑ βύθισαν ιρανικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν - Φρουροί: Χτυπήσαμε το Lincoln

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν μια ιρανική κορβέτα κλάσης Jamaran στην αρχή της επιχείρησης Epic Wrath.



Το πλοίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον προβλήτα Chabahar, βυθιζόμενο στον πυθμένα του Κόλπου του Ομάν.



Όπως είπε επίσης ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ τα μέλη των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, των Φρουρών της Επανάστασης και της αστυνομίας θα πρέπει να «καταθέσουν τα όπλα τους».

Στόχος το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»

Mε τέσσερις πυραύλους από το Ιράν έγινε στόχος το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, το δεύτερο που βρίσκεται στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Οι Αμερικανοί ωστόσο το διαψεύδουν. Πιο συγκεκριμένα, το Πεντάγωνο, αναφέρει ότι το USS Abraham Lincoln έγινε στόχος επίθεσης με ιρανικούς πυραύλους, οι οποίοι δεν το πλησίασαν και δεν προκάλεσαν ζημιές. Η ιρανική επίθεση δεν επηρέασε το αεροπλανοφόρο, το οποίο συνεχίζει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις, επισημαίνεται.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, που ανήκει στο Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, χτυπήθηκε από τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους.

Σχετικά με την Επιχείρηση «Αληθινή Υπόσχεση 4», το IRGC δήλωσε ότι η ενέργεια πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσφατες επιχειρήσεις των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν εναντίον στόχων που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Η δήλωση ανέφερε ότι το πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ χτυπήθηκε στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης. Στη δήλωση προστίθεται επίσης ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν εισέλθει σε μια «νέα φάση» στρατιωτικής αντιπαράθεσης και ότι οι επιχειρήσεις στην ξηρά και στη θάλασσα θα ενταθούν.