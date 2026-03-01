ΕΕ και Γαλλία για τον θάνατο Χαμενεΐ: Ανοίγει δρόμος για διαφορετικό Ιράν

Η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι ο θάνατος του Aγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κατά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ αποτελεί «καθοριστική στιγμή στην ιστορία του Ιράν».

Σε ανάρτηση στο X ανέφερε ότι υπάρχει τώρα «ανοικτός δρόμος για ένα διαφορετικό Ιράν», στο οποίο οι πολίτες μπορούν να έχουν μεγαλύτερη ελευθερία να διαμορφώσουν το μέλλον τους.

— Kaja Kallas (@kajakallas) March 1, 2026

Η Κάλας σημείωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με διεθνείς εταίρους, περιλαμβανομένων αυτών στην περιοχή που έχουν υποστεί τις περισσότερες στρατιωτικές ενέργειες του Ιράν, για την εξεύρεση πρακτικών βημάτων αποκλιμάκωσης, σύμφωνα με το Reuters.

Γαλλία: Το μέλλον ανήκει στον λαό του Ιράν

Η Γαλλία, μέσω της κυβερνητικής εκπροσώπου Μοντ Μπρεζόν, δήλωσε ότι δεν μπορεί παρά να χαιρετίσει τον θάνατο του Χαμενεΐ, χαρακτηρίζοντάς τον «αιμοδιψή δικτάτορα» υπεύθυνο για την καταπίεση γυναικών, νέων, μειονοτήτων και χιλιάδων πολιτών εντός και εκτός Ιράν.

Η Μπρεζόν τόνισε ότι το γαλλικό ΥΠΕΞ θα λάβει μέτρα για την αναχώρηση των Γάλλων πολιτών από τη Μέση Ανατολή, όταν αυτό καταστεί δυνατό, ενώ το ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας υπό τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.