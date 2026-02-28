Η Ρωσία προειδοποιεί για πυρηνική καταστροφή μετά τα πλήγματα Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν

Η Ρωσία κατήγγειλε τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τα μια «επικίνδυνη περιπέτεια» που μπορεί να οδηγήσει την περιοχή σε σοβαρή αποσταθεροποίηση και καταστροφή. Σύμφωνα με τη Μόσχα, οι επιθέσεις αποσκοπούν στην αποδυνάμωση ή και την ανατροπή της ιρανικής κυβέρνησης, επειδή δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.



«Η Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ ξεκίνησαν για μια ακόμη φορά μια επικίνδυνη περιπέτεια που φέρνει γοργά την περιοχή πιο κοντά σε μια ανθρωπιστική, οικονομική καταστροφή και, κάτι που δεν μπορεί να αποκλειστεί, σε μια πυρηνική καταστροφή», τόνισε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Να βρεθεί διπλωματική λύση»



Από την πλευρά του, ο Νορβηγός υπουργός Εξωτερικών Έσπεν Μπαρθ Έιντε εκτίμησε πως τα πλήγματα εναντίον του Ιράν, τα οποία το Ισραήλ χαρακτήρισε «προληπτικά», δεν είναι «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», ζητώντας να βρεθεί διπλωματική λύση.



«Η επίθεση χαρακτηρίστηκε από το Ισραήλ προληπτική, αλλά δεν είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο. Μια προληπτική επίθεση προϋποθέτει την ύπαρξη άμεσης απειλής», τόνισε ο Έσπεν Μπαρθ Έιντε, προσθέτοντας: «Ζητάμε από τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να μην εγκαταλείψουν την πιθανότητα εξεύρεσης διπλωματικών λύσεων στη σύγκρουση».

Πρόταση για διαμεσολάβηση

Στο μεταξύ ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραβόμπο Σουμπιάντο πρότεινε να μεσολαβήσει μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.



«Η Ινδονησία καλεί όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να προτιμήσουν τον διάλογο και τη διπλωματία», ανέφερε στο Χ το υπουργείο.



«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ινδονησίας εξέφρασε τη διαθεσιμότητά του να διευκολύνει τον διάλογο με σκοπό την αποκατάσταση μιας ευνοϊκής κατάστασης ασφαλείας και, εφόσον συμφωνήσουν και τα δύο μέρη, είναι έτοιμος να μεταβεί στην Τεχεράνη για να διεξάγει διαμεσολάβηση», πρόσθεσε το υπουργείο Εξωτερικών.