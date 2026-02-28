Πρώτη παρέμβαση Ερντογάν: Απαράδεκτες οι επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου - «Καρφιά» σε Ισραήλ

H Τουρκία εκφράζει «βαθιά λύπη και ανησυχία» για τις πρόσφατες αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να τονίζει ότι η περιοχή «δεν πρέπει να παρασυρθεί σε νέα σπείρα συγκρούσεων».

Στην πρώτη του παρέμβαση μετά τις αμερικανοισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι υποκίνησε τις ενέργειες αυτές, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η Τουρκία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την αδελφοσύνη στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Όπως είπε, «η περιοχή κινδυνεύει να βρεθεί σε μια θύελλα πυρκαγιάς» και επανέλαβε ότι η επίλυση των προβλημάτων πρέπει να γίνεται μέσα από διάλογο, διπλωματία και κοινή λογική.

Παρά τις εντατικές διπλωματικές προσπάθειες της Άγκυρας, οι συνομιλίες για αποκλιμάκωση δεν έχουν αποδώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα, κατηγορώντας το Ισραήλ για προσπάθειες σαμποτάζ στις διαπραγματεύσεις.

Ο Τούρκος πρόεδρος καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις που παραβιάζουν την κυριαρχία του Ιράν και απειλούν την ειρήνη του «φίλου και αδελφού ιρανικού λαού». Παράλληλα χαρακτήρισε απαράδεκτες τις πρόσφατες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπέλυσε η Τεχεράνη εναντίον χωρών στον Κόλπο.

Η Άγκυρα διαμηνύει ότι δεν υφίσταται θέμα με τα σύνορα ή τον εναέριο χώρο της Τουρκίας, τονίζοντας ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Από το πρωί, ο υπουργός Εξωτερικών, ο αρχηγός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και άλλοι αρμόδιοι αξιωματούχοι βρίσκονται σε συνεχή επαφή με διεθνείς εταίρους για την προώθηση της ειρηνικής επίλυσης της κρίσης.