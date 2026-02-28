«Βρέχει» φωτιά στο Ντουμπάι: Τι λέει στον FLASH Έλληνας τουρίστας για τους βομβαρδισμούς του Ιράν

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η αντεπίθεση του Ιράν μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στην Τεχεράνη αλλά και σε όλη την επικράτεια της ασιατικής χώρας.

Ειδικότερα, το Ιράν έχει εξαπολύσει πυραυλική επίθεση σε αμερικανικές βάσεις στις περισσότερες χώρες του Κόλπου, ενώ σοκαριστικά πλάνα έχουν καταγραφεί στο Ντουμπάι, με μαρτυρίες να αναφέρουν πως είναι σε εξέλιξη μεγάλος βομβαρδισμός.

Μάλιστα, φωτιά έχει ξεσπάσει σε ξενοδοχείο στο Παλμ Τζουμέιρα το πολυτελές τουριστικό τεχνητό νησί στο Ντουμπάι, μετά από την αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου.

Όπως δήλωσε στον FLASH, ο Χρήστος Παλάσκας, Έλληνας τουρίστας που διαμένει σε ξενοδοχείο τρία χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της επίθεσης, «ακούγονται εκρήξεις ανά διαστήματα εδώ και αρκετή ώρα και βλέπουμε συνεχώς φώτα σαν φλόγες στον ουρανό».

Σύμφωνα με τον κ. Παλάσκα, όλοι όσοι βρίσκονται στην περιοχή είναι ανάστατοι ενώ οι Έλληνες παραθεριστές είναι σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους των ξενοδοχείων που διαμένουν για το τι θα συμβεί με τις κρατήσεις τους καθώς έχουν ακυρωθεί οι πτήσεις προς Ελλάδα, μετά την έναρξη των επιθέσεων στο Ιράν.

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, από τις 5 το απόγευμα ακούγονται συνεχώς δυνατές εκρήξεις στην περιοχή, με τα τοπικά ΜΜΕ να μεταδίδουν πως πρόκειται για αναχαιτίσεις ιρανικών πυραύλων και πως δεν έχει σημειωθεί πυραυλικό πλήγμα.

Φωτιά στο πολυτελές Fairmont The Palm

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα, φωτιά εκδηλώθηκε στο πολυτελές ξενοδοχείο Fairmont The Palm στο Ντουμπάι, μετά από πληροφορίες ότι συντρίμμια έπεσαν από τον ουρανό εν μέσω ιρανικής πυραυλικής επίθεσης.

Σύμφωνα με το Sky News, μεγάλη φωτιά καίει στο εσωτερικό του ξενοδοχείου, ενώ πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για ένα πολυτελές συγκρότημα με γκουρμέ εστιατόρια, βραβευμένο σπα και πισίνες με θέα στην πόλη.

Επιθέσεις σε βάσεις και μέτρα ασφαλείας στον Κόλπο

Την ίδια ώρα, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας ελαφρούς τραυματισμούς εργαζομένων και περιορισμένες υλικές ζημιές, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Οι εξελίξεις σημειώνονται ενώ το Ιράν συνεχίζει επιθέσεις με στόχο αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

Το Κατάρ ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή της ναυσιπλοΐας στα χωρικά του ύδατα, μετά τις ιρανικές επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στον Κόλπο, κυρίως της βάσης Αλ-Ουντέιντ, που βρίσκεται κοντά στη Ντόχα.

«Προς το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας, το υπουργείο Μεταφορών καλεί όλα τα πλοία, ιδιωτικά και εμπορικά, να αναστείλουν προσωρινά τον πλου τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στο Μπαχρέιν ήχησαν οι σειρήνες λήξης συναγερμού, με το υπουργείο Εσωτερικών να καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο, έως ότου ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες από τις αρχές.

ιρανικός πύραυλος χτυπάει την αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν REUTERS/Stringer

Νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων κατά αμερικανικών βάσεων στον Κόλπο, ως απάντηση στα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν εκ νέου στο κέντρο της Ντόχα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Agence France-Presse, οι οποίοι ανέφεραν ότι είδαν ιρανικούς πυραύλους να αναχαιτίζονται από τα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας πάνω από την παραλιακή λεωφόρο της πόλης.

Η βάση Αλ-Ουντέιντ αποτελεί τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στην περιοχή, γεγονός που την καθιστά κομβικό στόχο στην κλιμακούμενη ένταση.