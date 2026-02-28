Πανικός στο Κατάρ: Συντρίμμια ιρανικού πυραύλου πέφτουν δίπλα σε πολίτες - Δραματικό βίντεο

Σκηνές πανικού καταγράφηκαν στα περίχωρα της Ντόχα, όταν συντρίμμια από πύραυλο που εκτόξευσε το Ιράν και αναχαιτίστηκε από το Κατάρ κατέληξαν σε κατοικημένη περιοχή.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνουν τη στιγμή που τμήματα του πυραύλου πέφτουν από τον ουρανό, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη. Σύμφωνα με το Al Jazeera, το οπτικό υλικό έχει επαληθευτεί ως αυθεντικό.

🇶🇦🇮🇷 | URGENTE: Misil iraní cae en Doha, Qatar. pic.twitter.com/B6AW9yY6i6 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 28, 2026

Στα πλάνα διακρίνονται πολίτες να τρέχουν πανικόβλητοι για να προστατευθούν, ενώ ακούγονται ουρλιαχτά την ώρα που το αντικείμενο προσκρούει στο έδαφος. Ακολουθεί μεγάλη έκρηξη, με κόκκινες φλόγες να υψώνονται και πυκνό μαύρο καπνό να καλύπτει την περιοχή.

«Είναι ακριβώς δίπλα στο σπίτι μου», ακούγεται να λέει ένας άνθρωπος που καταγράφει το περιστατικό. «Θεέ μου! Μακάρι ο Αλλάχ να μας φυλάει», προσθέτει, αποτυπώνοντας το κλίμα τρόμου που επικράτησε.