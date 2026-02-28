Ντουμπάι: Ώρες αγωνίας για 25 εγκλωβισμένους Έλληνες στο αεροδρόμιο Σάρτζα μετά την επίθεση στο Ιράν

Συναγερμός έχει σημάνει στο αεροδρόμιο Σάρτζα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εκεί όπου μεταξύ άλλων, τουλάχιστον 25 Έλληνες έχουν εγκλωβιστεί λόγω των ακυρώσεων πτήσεων στο Ιράν.

Η επ' αόριστον αναστολή πτήσεων εξαιτίας της ραγδαίας πολεμικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει χιλιάδες ταξιδιώτες να παραμένουν αποκλεισμένοι στο Ντουμπάι.

Έτσι, οι 25 Έλληνες, αναμένουν οδηγίες για την επιστροφή τους από το αεροδρόμιο Σάρτζα.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, επιβάτες εμφανίζονται να περιμένουν στις αίθουσες αναχώρησης, καθισμένοι σε καρέκλες ή ακόμη και στο πάτωμα. Οι εξελίξεις τους αιφνιδίασαν, καθώς δεν πρόλαβαν να εγκαταλείψουν εγκαίρως την περιοχή.

Η ατμόσφαιρα στα αεροδρόμια είναι τεταμένη, με τις Αρχές να προσπαθούν να διαχειριστούν τον μεγάλο αριθμό ταξιδιωτών που έχουν εγκλωβιστεί. Οι περισσότεροι αναζητούν πληροφορίες για το πότε θα μπορέσουν να αναχωρήσουν, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα.

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο πότε θα αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία των πτήσεων και ποια θα είναι η τύχη των χιλιάδων επιβατών διαφόρων εθνικοτήτων που βρίσκονται αποκλεισμένοι, περιμένοντας νεότερες οδηγίες για τη διαφυγή τους από την εμπόλεμη ζώνη.

🇦🇪 Dubai airports have suspended all flights, leaving thousands of passengers stranded. pic.twitter.com/UZ3OZdqw8s — Visegrád 24 (@visegrad24) February 28, 2026

Τηλεφωνικές επαφές Μητσοτάκη με Κατάρ και ΗΑΕ

Τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Εμίρη του Κατάρ, Tamim bin Hamad Al Thani, καθώς και με τον Πρόεδρο των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι επικοινωνίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ραγδαίων εξελίξεων στην περιοχή του Κόλπου.