Ντουμπάι: Έπιασε φωτιά το ξενοδοχείο Μπουρτζ αλ Αράμπ – Το χτύπησε ιρανικό drone

Τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (28/2), το Ντουμπάι υπήρξε στόχος νέας επίθεσης από ιρανικά drone με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά στους πρώτους ορόφους του εμβληματικού ξενοδοχείου Μπουρτζ αλ Αράμπ.

Παράλληλα, δεύτερο ιρανικό χτύπημα έπληξε το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, με αποτέλεσμα τέσσερις τραυματισμούς και περιορισμένες υλικές ζημιές. Οι τοπικές αρχές, αν και ανησυχούν για το μέγεθος των επιθέσεων, έχουν επιβεβαιώσει ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

BREAKING: Iranian drone hit the five-star Burj Al Arab hotel in Dubai, UAE.



The 321-meter, 60-story tower stands on an artificial island. pic.twitter.com/SZaJrAUq3n — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Νωρίτερα, το απόγευμα του Σαββάτου, ένα άλλο drone επλήξε την τουριστική περιοχή Παλμ αλ Τζουμέιρα, προκαλώντας εκρήξεις και πυρκαγιές. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυρκαγιές να κατακαίουν τα πρώτα επίπεδα των κτιρίων, ενώ οι ήχοι των σειρήνων και οι φωνές των κατοίκων και τουριστών ενισχύουν την αίσθηση της αναστάτωσης που προκάλεσε η επίθεση.

Η Πολιτική Άμυνα του Ντουμπάι ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά στο Μπουρτζ αλ-Αράμπ είναι πλέον υπό έλεγχο, ενώ τέσσερα τραυματισμένα άτομα έχουν μεταφερθεί σε ιατρικά κέντρα για την παροχή βοήθειας.