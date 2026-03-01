Trannos για Ντουμπάι: «Γλίτωσα για μία μέρα - Πύραυλος έπεσε 500 μέτρα από το σπίτι μου»

Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Trannos από το Ντουμπάι, μόλις ένα 24ωρο πριν από τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν στην περιοχή. Ο γνωστός τράπερ, ενημερωμένος για τις εκρήξεις και τα πυραυλικά πλήγματα στην πιο πυκνοκατοικημένη πόλη των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, θέλησε να μοιραστεί δημόσια την ανησυχία και τον έντονο προβληματισμό του.

Όπως ανέφερε, είχε επιστρέψει στην Ελλάδα στις 27 του μήνα, τονίζοντας πως «γλίτωσε για μία μέρα», αφού οι επιθέσεις ξεκίνησαν στις 28. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ο τελευταίος πύραυλος που έπληξε το Ντουμπάι έπεσε σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σημείο όπου διέμενε.

«Δεν γίνεται να υπάρχει η λέξη πόλεμος το 2026»

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Trannos έγραψε μεταξύ άλλων:

«Παρακολουθώ με τεράστια θλίψη τι γίνεται στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα στο Ντουμπάι. Ειλικρινά γλίτωσα για μια ημέρα… Επέστρεψα 27 του μηνός και όλα άρχισαν σήμερα 28».

Στη συνέχεια, εξέφρασε τη συγκίνησή του για όσα εκτυλίσσονται στην περιοχή, επισημαίνοντας:

«Ο τελευταίος πύραυλος έπεσε κυριολεκτικά 500 μέτρα από εκεί που έμενα. Εύχομαι όλοι οι Έλληνες φίλοι μου ή όχι που βρίσκονται εκεί να είναι ασφαλείς. Μακάρι να τελειώσει γρήγορα αυτός ο εφιάλτης σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχει σύγκρουση. Δεν διανοείται το κεφάλι μου το 2025 και το 2026 και τα επόμενα χρόνια να υπάρχει η λέξη πόλεμος. Φτάνει πια. Πόσες αθώες ψυχές πρέπει να χαθούν ακόμα;».

Instagram

Η Τεχεράνη απάντησε στις επιθέσεις που προηγήθηκαν από Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες, εξαπολύοντας βαλλιστικούς πυραύλους και drones σε περισσότερες από έξι χώρες της Μέσης Ανατολής. Μεταξύ των στόχων βρέθηκαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Ντουμπάι αλλά και το Μπαχρέιν, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία ακόμη και σε προορισμούς που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ασφαλείς.

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη, με τις εξελίξεις να διαδέχονται η μία την άλλη.