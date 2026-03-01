Χτύπημα του Ιράν στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι - Πως επηρεάζεται ο αγώνας του Παναθηναϊκού (video)

Η κατάσταση στην Μέση Ανατολή έχει δημιουργήσει πανικό, με το μπάσκετ και τις διοργανώσεις να επηρεάζονται άμεσα. Η Μακάμπι και η Χάποελ Τελ Αβίβ έχουν ήδη φύγει στην Ευρώπη, ενώ η αναμέτρηση της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη με την Παρί αναβλήθηκε ξανά για τρίτη φορά.

Η επιθέσεις του Ισραήλ με τις ΗΠΑ στο Ιράν επηρεάζει όλον τον περίγυρο, και ο κόσμος ψάχνει να βρει διέξοδο μέσω Ντουμπάι. Εντωμεταξύ δραματικές εικόνες διαδραματίζονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς το Ιράν χτύπησε το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, προκαλώντας πανδαιμόνιο και τραυματισμούς.

Ο Παναθηναϊκός έχει προγραμματισμένο παιχνίδι για την 33η αγωνιστική της Euroleague στο Ντουμπάι, με την αναμέτρηση να είναι να γίνει στις 24 Μαρτίου. Εάν η κατάσταση είναι σε υτή την τραγική κατάσταση, ο αγώνας είτε θα αναβληθεί είτε θα μεταφερθεί στην Ευρώπη όπως πολλοί άλλοι. Η Euroleague θα συνεδριάσει τις επόμενες μέρες ούτως ώστε να αποφασιστεί τι μέλει γενέσθαι με τις ομάδες από το Ισραήλ, και πλέον και με την Dubai BC, καθώς έχει αγώνα με την Παρτίζαν στις 5 Μαρτίου στο Βελιγράδι.