Συνάντηση των μετόχων της Euroleague για το θέμα του πολέμου στο Ισραήλ

Η κατάσταση στην Μέση Ανατολή έχει συγκλονίσει την παγκόσμια κοινωνία, με όλους τους τομείς να επηρεάζονται, επομένως και ο αθλητικός τομέας δεν θα μπορούσε να μείνει ανέγγιχτος.

Προφανώς στο Ισραήλ έχουν ήδη αναβληθεί διοργανώσεις και αγώνες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ενώ ομάδες της EuroLeague, αποχωρούν ξανά από τη χώρα και επιστρέφουν στην Ευρώπη (η Χάποελ αγωνίζεται στη Σόφια και η Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι). Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί συνέλευση των μετόχων της Euroleague, εκεί όπου θέμα συζήτησης θα είναι και η εμπόλεμη κατάσταση στο Ισραήλ.

Η συνάντηση αυτή αναμένεται να λάβει χώρα στις 3 Μαρτίου, και πέρα από το μείζον θέμα του πολέμου, υπάρχουν και άλλα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση. Παρών θα είναι για πρώτη φορά ο νέος CEO της διοργάνωσης, Τσούς Μπουένο, και παρουσία του θα συζητηθεί το θέμα του καλενταρίου της EuroLeague Basketball την επόμενη αγωνιστική περίοδο, ενώ θα γίνει κουβέντα για το φορμάτ της λίγκας από την επόμενη σεζόν και τον αριθμό των συμμετεχόντων όπου θα αγωνιστούν στην EuroLeague στα επόμενα χρόνια.

Όπως είναι γνωστό, οι Χάποελ και Μακάμπι Τελ Αβίβ, αναμένεται να δώσουν τις υπόλοιπες αναμετρήσεις τους στην EuroLeague εκτός Ισραήλ, για λόγους ασφαλείας και αναμένεται να ειπωθεί και από επίσημα χείλη μετά την συνάντηση. Επίσης το «Sportal.Rs» τόνισε πως η διοργανώτρια αρχή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις ώστε να μπορεί να προβεί σε άμεσες παρεμβάσεις και ενέργειες, εφόσον κριθεί αναγκαίο.