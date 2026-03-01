Χάποελ Τελ Αβίβ: «Η ομάδα στην Αθήνα μέχρι νεωτέρας»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα μέσα στις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τον λογαριασμό της στο X, η ισραηλινή ομάδα θα μετακινηθεί αρχικά στην Εϊλάτ και στη συνέχεια θα ταξιδέψει αεροπορικώς για την ελληνική πρωτεύουσα.



Υπενθυμίζεται ότι η αναμέτρηση της Χάποελ με την Παρί έχει αναβληθεί για δεύτερη φορά, ενώ το τοπίο γύρω από τη διεξαγωγή των αγώνων της EuroLeague παραμένει ασαφές. Η διοργανώτρια αρχή αναμένεται να συνεδριάσει προκειμένου να αποφασίσει για το μέλλον των αγώνων των ισραηλινών ομάδων ,πέραν του συγκεκριμένου ματς, αλλά και για την Dubai BC, δεδομένου ότι το Ντουμπάι έχει δεχθεί πλήγματα από ιρανικούς πυραύλους. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει άλλη επίσημη ανακοίνωση.



Η ανακοίνωση της Χάποελ Τελ Αβίβ:

«Αγαπητοί οπαδοί,



Χθες, η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα εναντίον της Παρί, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο Τελ Αβίβ την ερχόμενη Τρίτη. Παρακολουθούμε τις οδηγίες και τις εξελίξεις και θα ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό.



Η ομάδα και το επαγγελματικό προσωπικό κατευθύνονται τώρα προς το Εϊλάτ και αύριο θα αναχωρήσουν μέσω Τάμπα για την Αθήνα, όπου θα παραμείνουν μέχρι περαιτέρω εξελίξεις.



Σας παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου και να διασφαλίσετε την ασφάλειά σας.



Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε για τυχόν εξελίξεις.



Πάμε Χάποελ!».