Οι αθλητές που αγωνίζονται στο Ισραήλ δεν φεύγουν από την Μέση Ανατολή παρά τους βομβαρδισμούς

Ο πόλεμος ανάμεσα σε Αμερική και Ισραήλ ξανά ξεκίνησε και αυτή την φορά η κατάσταση μοιάζει εκτός ελέγχου. Οι βομβαρδισμοί δεν σταματούν και ο άμαχος κόσμος είναι έντρομος και βρίσκεται σε κίνδυνο.

Όπως ήταν λογικό η τραγική αυτή κατάσταση επηρέασε και τον αθλητισμό της χώρας, με τις αθλητικές δραστηριότητες της περιοχής να αναβάλλονται. Συγκεκριμένα το πρωτάθλημα του Ισραήλ ανεστάλη, η EuroLeague και το EuroCup πήραν τα παιχνίδια τους από τη Μέση Ανατολή και όλοι άρχισαν να φεύγουν από την εμπόλεμη ζώνη. Παρόλο που η κυβέρνηση του Ισραήλ κανόνισε να μεταφερθούν με ασφάλεια οι ξένοι αθλητές μέσω Ιορδανίας και Αιγύπτου, ούτως ώστε να πετάξουν για την Ευρώπη και τις χώρες τους, πολλοί ήταν αυτοί που δεν έφυγαν από την χώρα.

Όπως αναφέρει το «IsraelHayom» η υπηρεσία ασφάλειας του Ισραήλ παρόλο που υπολόγιζε 88 αθλητές με τις οικογένειές τους για να τους μεταφέρει, οι 53 από αυτούς επέλεξαν να παραμείνουν στα σπίτια τους, με τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μεταφράζουν την επιλογή τους ως μια απόφαση που δείχνει συμπαράσταση για τους ανθρώπους που ζουν αυτές τις δύσκολες στιγμές στην Μέση Ανατολή, ενώ ο Τόμερ Γκιβάτι αναφέρει πως οι περισσότεροι από αυτούς που επέλεξαν να παραμείνουν στην χώρα είναι παίκτες των Χάποελ Ιερουσαλήμ, Χάποελ Τελ Αβίβ, Χάποελ Χολόν και Κίριατ Ατα. Αντιθέτως οι παίκτες της Μακάμπι Τελ Αβίβ είχαν ήδη αποχωρήσει προ πολλού από το Ισραήλ λόγω της διακοπής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.