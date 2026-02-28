Βίντεο από τα ισραηλινά χτυπήματα σε στόχους στο δυτικό Ιράν
Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) δημοσίευσαν βίντεο που δείχνει πλήγματα σε στόχους στο δυτικό Ιράν, μετά από κοινές επιθέσεις με τις ΗΠΑ.
Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ εξαπέλυσαν στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη και σε πολλές άλλες πόλεις. Η δράση έρχεται μετά από εβδομάδες απειλών για στρατιωτική επέμβαση από τις δύο πλευρές.
Ο ισραηλινός στρατός ανέβασε βίντεο που απεικονίζει τις αεροπορικές επιχειρήσεις και τα πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους, υπογραμμίζοντας την κλίμακα και την ένταση της επιχείρησης.
Αναφορές για 40 νεκρούς σε σχολείο από ισραηλινό πλήγμα
Ο κυβερνήτης του Ιράν λέει ότι τουλάχιστον 40 έχουν σκοτωθεί από ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο στην πόλη Μινάμπ στη νότια πλευρά της χώρας.
Ο κυβερνήτης, σύμφωνα με το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, δήλωσε ότι τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μετά από ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο στη νότια πόλη Μινάμπ