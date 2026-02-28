Προειδοποιεί το Ιράν: «Νόμιμοι στόχοι όλες οι αμερικανικές βάσεις και συμφέροντα»

Με αμείλικτο μήνυμα απαντούν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση. Όπως αναφέρουν σε επίσημη ανακοίνωσή τους, όλες οι αμερικανικές βάσεις, οι πόροι και τα συμφέροντα στην περιοχή θεωρούνται νόμιμοι στόχοι για τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Όπως είχαμε ανακοινώσει, σε απάντηση στην αναίσχυντη επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Σιωνιστικού καθεστώτος κατά του Ισλαμικού Ιράν, όλα τα κατεχόμενα εδάφη και οι αμερικανικές βάσεις δέχτηκαν συντριπτικά πλήγματα από ιρανικούς πυραύλους», τονίζει η ανακοίνωση. «Η επιχείρηση θα συνεχιστεί αμείλικτα μέχρι να ηττηθεί οριστικά ο εχθρός».

Η στρατιωτική προειδοποίηση και η υπεράσπιση της χώρας

Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται τη χώρα, το έθνος και τα εθνικά συμφέροντα «αποφασιστικά και ακλόνητα». Η ανακοίνωση τονίζει επίσης ότι το ηρωικό έθνος της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα διατηρήσει την ειρήνη του, παρά την επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 19 βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις που φιλοξενούν περίπου 40.000 έως 50.000 Αμερικανούς στρατιώτες, καθιστώντας σαφές το εύρος και την κλίμακα των στρατιωτικών κινδύνων.

Τους δυνητικούς στόχους της Τεχεράνης σε όλη τη Μέση Ανατολή, που βρίσκεται στη δίνη του πολέμου, παρουσιάζει σε χάρτη το δίκτυο Al Jazeera.