Πρεσβεία Ελλάδας στο Ισραήλ: «Μείνετε κοντά σε καταφύγια» - Τα τηλέφωνα εκτάκτου ανάγκης του ΥΠΕΞ

Σε κατάσταση πολεμικής έντασης βρίσκεται τις τελευταίες ώρες το Ισραήλ, μετά την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις διπλωματικές Αρχές να απευθύνουν επείγουσες συστάσεις προς τους πολίτες τους.

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην ασφάλεια, κάλεσε σήμερα (28.02.2026) τους Έλληνες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο, πλησίον καταφυγίου, και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο εναέριος χώρος του Ισραήλ παραμένει κλειστός και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις από και προς το Ben Gurion Airport.

Σε περίπτωση ανάγκης, οι Έλληνες πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης της Πρεσβείας: +972 546817282.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε από σήμερα την τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης +30 2103681730, +30 2103681350 (Κρυπτογραφική Υπηρεσία) για την παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Παρόμοια σύσταση από τη Γερμανία – Συνεδριάζει επιτροπή κρίσεων στο Βερολίνο

Αντίστοιχη προειδοποίηση εξέδωσε και η Γερμανική Πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Ο πρέσβης της Γερμανίας στο Ισραήλ, Στέφεν Ζάιμπερτ, κάλεσε τους Γερμανούς πολίτες να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των Αρχών ασφαλείας.

«Τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες των αρχών ασφαλείας. Πάνω από όλα, μείνετε κοντά σε κατάλληλα καταφύγια», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις πρεσβείες της στο Ιράν, στο Ισραήλ και σε άλλες χώρες της περιοχής, ενώ στις 13:00 (ώρα Ελλάδος) συνεδριάζει στο Βερολίνο η επιτροπή διαχείρισης κρίσεων για την αξιολόγηση της κατάστασης.

Ακυρώσεις πτήσεων από τη Lufthansa

Την ίδια ώρα, η Lufthansa ανακοίνωσε την ακύρωση των πτήσεών της από και προς το Ντουμπάι για σήμερα και αύριο. Επιπλέον, οι πτήσεις της εταιρείας από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό και το Ομάν αναστέλλονται έως τις 7 Μαρτίου, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται λόγω της κλιμακούμενης κρίσης στην περιοχή.