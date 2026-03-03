Συγκλονίζει ο Ιτούδης: «Η έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε μια γυναίκα, έγινε 700 μ. από το σπίτι μου»

Η Χάποελ Τελ-Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη αποχώρησε από το Ισραήλ λόγω της έναρξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με σκοπό τη μετεγκατάσταση στη Βουλγαρία, στην οποία αναμένεται να δώσει τους επόμενους αγώνες για τη EuroLeague ως τυπικά γηπεδούχος. Όπως ανακοίνωσε η ομάδα στα κοινωνικά δίκτυα, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες της διοίκησης, το σύνολο του Ιτούδη μεταφέρθηκε μέχρι νεωτέρας από το Τελ-Αβίβ στην Αθήνα, από όπου στη συνέχεια θα «πετάξει» για Σόφια.

Ο 55χρονος προπονητής μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και τοποθετήθηκε για τη δείνη του πολέμου, περιγράφοντας τα τραγικά γεγονότα που έζησε μετά την εναέρια επιχείρηση των δυνάμεων του Ιράν στο Τελ-Αβίβ.

Ο Δημήτρης Ιτούδης, ο οποίος ευχήθηκε να σταματήσουν σύντομα οι εχθροπραξίες, περιέγραψε τις συγκλονιστικές στιγμές, που βίωσε κατά τη διάρκεια της πυραυλικής επίθεσης στο Ισραήλ, αποκαλύπτοντας πως η έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε μία γυναίκα έγινε μόλις λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι, που διέμενε.

«Ταξιδεύουμε για τη Σόφια, όπου εκεί ξεκίνησε η μπασκετική σεζόν για εμάς και ουσιαστικά εκεί θα συνεχίσει. Δεν βλέπω πως μπορούν να επιστρέψουν οι αγώνες στο Ισραήλ. Το ότι καταφέραμε να βγούμε από το Τελ Αβίβ είναι αποτέλεσμα τεράστιας προσπάθειας από την ομάδα. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το προξενείο μας στο Τελ Αβίβ και κατορθώσαμε με μία πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση να φύγουμε για να συνεχίσουμε στον δικό μας τον... μικρόκοσμο του μπάσκετ την δραστηριότητα μας», σημείωσε στην αρχική τοποθέτησή του.

Για την κατάσταση στο Ισραήλ, ο προπονητής της Χάποελ τόνισε: «Δυστυχώς είχα μία πολύ δυσάρεστη εμπειρία καθώς το διαμέρισμά μου βρίσκεται στο κέντρο του Τελ Αβίβ και η ελληνική πρεσβεία είναι κοντά μαζί με δημόσιες υπηρεσίες. Μία πολύ ισχυρή έκρηξη που έγινε και δυστυχώς έχασε τη ζωή της μία γυναίκα συνέβη στα 700 μέτρα από το διαμέρισμα. Ήταν πολύ έντονος ο θόρυβος. Να μην ζήσει κανείς αυτή την αίσθηση. Έπρεπε να φύγω να διανυκτερεύσω σε ξενοδοχείο. Να υπάρξει ειρήνη και αγάπη και να διδάξουμε τις νέες γενιές».