Ολυμπιακός: Μέσα ο Μιλουτίνοφ - Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Βεζένκοφ στο ντέρμπι

Η προετοιμασία του Ολυμπιακού συνεχίζεται ενόψει του ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ , για την 30η αγωνιστική της Euroleague.

Ευχάριστα ήταν τα νέα που προέκυψαν απο την τελευταία προπόνηση των Πειραιωτών, αφού ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να προπονείται κανονικά.

Θυμίζουμε ότι, ο Σέρβος σέντερ ταλαιπωρείται απο κάταγμα στον δεξιό αντίχειρα από τον ημιτελικό του Κυπέλλου κόντρα στο Μαρούσι, αλλά αγωνίστηκε κανονικά στον τελικό απέναντι στους «πράσινους».

Την Πέμπτη θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση του, έαν προοπονηθεί κανονικά θα επιστρέψει στην δωδεκάδα των «Πρωταθλητών Ελλάδος».

Τι γίνεται με Βεζένκοφ;

Ο Σάσα Βεζένκοφ ταλαιπωρείται απο σφίξιμο στην μέση από τον τελικό του Κυπέλλου και δεν αγωνίστηκε ούτε στο Κάουνας κόντρα στην Ζαλγκίρις. Σήμερα ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και αυξάνει τις πιθανότητές του να αγωνιστεί την Παρασκευή.

Απο την άλλη, ο Παναθηναϊκός θα παρουσιαστεί πλήρης, αφού ο Κέντρικ Ναν ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε και είναι στην διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το μεγάλο παιχνίδι στο ΣΕΦ.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (6/3,21:15).