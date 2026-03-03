Αγωνία με την αποστολή της ομάδας εφήβων του Άρη - Παραμένει στο Άμπου Ντάμπι

Η ομάδα εφήβων του Άρη εξακολουθεί να βρίσκεται σε ξενοδοχείο του Άμπου Ντάμπι, καθώς μετά τις πυραυλικές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή οι αγώνες ακυρώθηκαν και οι κιτρινόμαυροι δεν μπορούν να επιστρέψουν στην Θεσσαλονίκη.

Η αποστολή των «κιτρινόμαυρων» βρίσκεται σε ασφαλές σημείο, ενώ η ΚΑΕ με επίσημη ανακοίνωσή της αναφέρει πως η ομάδα εφήβων θα επιστρέψει στην Ελλάδα όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Υπενθυμίζουμε πως το ρόστερ και το προπονητικό επιτελείο της ομάδας νέων του Άρη βρέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να συμμετάσχει σε τουρνουά Next Gen της EuroLeague.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ενημερώνει ότι η αποστολή της ομάδας Κ18 παραμένει στο Abu Dhabi, σε ασφαλή κατάσταση.

Ο ΑΡΗΣ βρίσκεται στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει, οι παίκτες και τα υπόλοιπα μέλη είναι ασφαλείς στα δωμάτιά τους, το γυμναστήριο και στις υπόλοιπες παροχές που υπάρχουν και περιμένουν τις εξελίξεις.

Οι επαφές με την Euroleague και το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζονται αδιάλειπτα και άπαντες περιμένουν τι μέλλει γενέσθαι αναφορικά με την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα. Οι ιθύνοντες της ομάδας έχουν δώσει στη Euroleague τη λίστα με τους παίκτες και το σταφ και προετοιμάζονται για να ταξιδέψουν με την πρώτη διαθέσιμη πτήση, όταν αυτή προκύψει.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη, η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson θα ενημερώσει επίσημα και άμεσα».