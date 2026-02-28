Μονακό - Άρης: Διακοπή στην αναμέτρηση στο τουρνουά Next Gen λόγω βομβαρδισμών (video)

Στο τουρνουά Next Gen που λαμβάνει χώρα στο Άμπου Ντάμπι, ο Άρης αντιμετώπιζε την Μονακό, όμως η αναμέτρηση σταμάτησε στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου εξαιτίας βομβαρδισμών αμερικανικών βάσεων κοντά στην περιοχή.

Οι άνθρωποι της Euroleague προχώρησαν στην διακοπή του αγώνα και οι δυο ομάδες κατευθύνθηκαν στα αποδυτήρια, με το τουρνουά να είναι στον αέρα καθώς η κατάσταση στην Μέση Ανατολή είναι άκρως τεταμένη.