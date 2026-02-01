Άρης - Παναθηναϊκός: Έξαλλος ο Αταμάν - Κινήθηκε κατά των διαιτητών και αποβλήθηκε (vid)

Με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται πίσω στο σκορ στην τέταρτη περίοδο, η απόφαση των διαιτητών να μη σφυρίξουν φάουλ του Νουά πάνω στον Ρισόν Χολμς προκάλεσε την έντονη αντίδραση του πάγκου των «πρασίνων». Ο Εργκίν Αταμάν εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο διαμαρτυρόμενος σε έντονο ύφος προς τη διαιτητική ομάδα, φτάνοντας μέχρι το κέντρο του γηπέδου.

Οι διαιτητές απέβαλαν άμεσα τον Τούρκο τεχνικό, ο οποίος αποχώρησε για τα αποδυτήρια. Μάλιστα στην ίδια φάση, ο Ρισόν Χολμς δέχθηκε επίσης τεχνική ποινή για διαμαρτυρία, με αποτέλεσμα να αποβληθεί και αυτός από τη συνέχεια του αγώνα.