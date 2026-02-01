Σπορ Παναθηναϊκός Άρης Μπάσκετ Basket League Εργκίν Αταμάν

Άρης - Παναθηναϊκός: Έξαλλος ο Αταμάν - Κινήθηκε κατά των διαιτητών και αποβλήθηκε (vid)

Ακραία ένταση τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη του Άρης - Παναθηναϊκός, με τον Εργκίν Αταμάν να κινείται απειλητικά κατά των διαιτητών και να αποβάλλεται

screenshot
screenshot
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται πίσω στο σκορ στην τέταρτη περίοδο, η απόφαση των διαιτητών να μη σφυρίξουν φάουλ του Νουά πάνω στον Ρισόν Χολμς προκάλεσε την έντονη αντίδραση του πάγκου των «πρασίνων». Ο Εργκίν Αταμάν εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο διαμαρτυρόμενος σε έντονο ύφος προς τη διαιτητική ομάδα, φτάνοντας μέχρι το κέντρο του γηπέδου.

Οι διαιτητές απέβαλαν άμεσα τον Τούρκο τεχνικό, ο οποίος αποχώρησε για τα αποδυτήρια. Μάλιστα στην ίδια φάση, ο Ρισόν Χολμς δέχθηκε επίσης τεχνική ποινή για διαμαρτυρία, με αποτέλεσμα να αποβληθεί και αυτός από τη συνέχεια του αγώνα.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Παναθηναϊκός Άρης Μπάσκετ Basket League Εργκίν Αταμάν

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader