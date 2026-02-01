«Τρελάθηκε» ο Γιαννακόπουλος: «Παίκτες, προπονητές, βοηθοί, παραιτηθείτε με το που έρθετε Αθήνα»

Η αποκαρδιωτική εμφάνιση και η ήττα του Παναθηναϊκού με 102-95 από τον Άρη στο «Nick Galis Hall» έφεραν την έκρηξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλο, με τον διοικητικό ηγέτη των «πράσινων» να εξαπολύει επίθεση κατά πάντων.

Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ κάλεσε παίκτες, προπονητές και βοηθούς να υποβάλουν την παραίτηση τους αμέσως μετά την επιστροφή της αποστολής στην Αθήνα. Μάλιστα με βαριές εκφράσεις εξέφρασε τον έντονο εκνευρισμό του για την εικόνα της ομάδας, τονίζοντας με έμφαση πως άπαντες οφείλουν να συνειδητοποιήσουν το ειδικό βάρος και την ιστορία του συλλόγου που εκπροσωπούν.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Προπονητές, παίκτες, όλοι, πρέπει να καταλάβετε που είστε. Είστε στον Παναθηναϊκό. Πρέπει όταν γυρίσετε στην Αθήνα, αν έχετε την αξιοπρέπεια να γυρίσετε στην Αθήνα, να παραιτηθείτε όλοι σας. Είσαστε ξεφτιλισμένοι. Ντροπή σας!

Και δεν ακούω τίποτα. Ούτε για… Πιτσίλκες, ούτε για εγκληματικές οργανώσεις. Δεν γίνεται 40 εκατομμύρια μπάτζετ να πηγαίνετε και να χάνεται από τον Άρη. Έλεος!

Αρχίστε να παίζετε μπάσκετ. Καταλάβετε που βρίσκεστε! Άντε μπράβο…»