Τουρκικά ΜΜΕ για την κρίση στον Παναθηναϊκό: «Καμία πρόθεση του Αταμάν για παραίτηση»

Μετά την οδυνηρή ήττα από τον Άρη Betsson και το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, δημοσιεύματα από τη γειτονική χώρα επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο γύρω από το μέλλον του Εργκίν Αταμάν στον πάγκο του «τριφυλιού». Σύμφωνα με το δίκτυο «HT Spor», ο Τούρκος τεχνικός και οι συνεργάτες του δεν έχουν καμία πρόθεση να υποβάλουν την παραίτησή τους.

Το ρεπορτάζ αναφέρει χαρακτηριστικά πως το ενδεχόμενο απομάκρυνσης ή παραίτησης του Τούρκου τεχνικού δεν υφίσταται στην παρούσα φάση. Παρά το ηλεκτρισμένο κλίμα στο εσωτερικό της ομάδας, η πλευρά του προπονητή δείχνει αποφασισμένη να συνεχίσει το έργο της, διαψεύδοντας τις φήμες που ήθελαν τη συνεργασία με την πλευρά του Παναθηναϊκού και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να οδηγείται σε πρόωρο τέλος.

Συγκεκριμένα το «HT Spor» αναφέρει:

«Αποκλειστικό: Ο Εργκίν Αταμάν και η ομάδα του στον Παναθηναϊκό δεν έχουν πρόθεση να παραιτηθούν. Έχει γίνει γνωστό ότι η παραίτηση ή απόλυση του Αταμάν και των συνεργατών του σε είναι στην ατζέντα».