Ο... παλικ-Άρης υπέταξε στην παράταση τον προβληματικό και νευρικό Παναθηναϊκό στο Παλέ (102-95)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ήταν εκτός τόπου και χρόνου για 36 λεπτά, όταν και βρέθηκε στο -15, έκανε απίθανη ανατροπή για να στείλει το ματς στην παράταση, αλλά εκεί ο Άρης Betsson ολοκλήρωσε τον θρίαμβό του κι έφτασε στη μεγαλύτερη νίκη της νέας εποχής που έχει μπει.

Έτσι, οι «πράσινοι» βρίσκονται δύο ήττες πίσω από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό και ουσιαστικά έχασαν τις ρεαλιστικές πιθανότητες που είχαν για να πάρουν την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και το πλεονέκτημα έδρας στα play offs Stoiximan GBL.

Έδειξε νωρίς τα δόντια του ο Άρης κι επέστρεψε από το -8

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς ξεκίνησε τον αγώνα με τους Μήτρου-Λονγκ, Τζόουνς, Νουά, Άντζουσιτς και Αντετοκούνμπο, ενώ ο Εργκίν Αταμάν με τους Γκραντ, Τολιόπουλο, Οσμάν, Ερνανγκόμεθ και Χολμς. Με όπλο το περιφερειακό σουτ ο Άρης προηγήθηκε 14-9 στο πρώτο 5λεπτο της αναμέτρησης, αλλά με τον Ερνανγκόμεθ να βρίσκει λύσεις στην επίθεση και να φτάνει νωρίς τους 9 πόντους ο Παναθηναϊκός αρχικά ισοφάρισε (14-14) κι εν συνεχεία προσπέρασε με τον Οσμάν (17-18).

Η πρώτη περίοδος έκλεισε με καλάθι του Γκραντ (22-23), με τον Ρογκαβόπουλο να αναλαμβάνει δράση με το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου και το «πράσινο» σερί να φτάνει στο 9-0 για το +8 των φιλοξενούμενων (22-30). Ο Νουά βάλθηκε να κρατήσει μόνος του τον Άρη κοντά στο σκορ με συνεχόμενους πόντους. Η άμυνα των γηπεδούχων ανέβασε την έντασή της, οι παίκτες του Παναθηναϊκού άρχισαν να κάνουν το ένα λάθος μετά το άλλο και μόλις μπήκε στην επιθετική εξίσωση και ο Μήτρου-Λονγκ, ο Άρης έκανε την ολική επαναφορά και προσπέρασε (37-35) με 9-0 σερί.

Ένα τρίποντο του Τολιόπουλου κόντρα στην πρώην ομάδα του έβαλε τέλος στην «κιτρινόμαυρη καταιγίδα», ενώ ο μαχητικός Ρογκαβόπουλος με ασίστ και καλάθι διαμόρφωσε το 42-42 του πρώτου ημιχρόνου, με τους 11 πόντους του Άρη στο τρανζίσιον σε σχέση με τους 2 του Παναθηναϊκού και την αναλογία ασίστ/λαθών να παίζουν ρόλο στην εικόνα του πρώτου 20λέπτου (10-5 για τους γηπεδούχους, 9-7 για τους φιλοξενούμενους).

Ξέσπασμα του σκληροτράχηλου Άρη

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 44-48 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου με ένα έμμεσο (Γκραντ) κι ένα άμεσο τρίποντο (Τολιόπουλος), αλλά στη συνέχεια ο Άρης ήταν κυρίαρχος στο παρκέ του «Παλέ». Με σκληρή άμυνα ανάγκαζε τους φιλοξενούμενους σε λανθασμένες επιλογές και με πολυφωνία στην επίθεση έτρεξε σερί 11-0 και προηγήθηκε με +9 (59-50). Ο Αταμάν δοκίμασε πολλά σχήματα, ρίχνοντας για πρώτη φορά στο παρκέ και τον Καλαϊτζάκη. Η 6λεπτη επιθετική δυστοκία ξεπεράστηκε με ένα τρίποντο του Γκραντ και καλάθι και φάουλ του Οσμάν, με την τρίτη περίοδο να κλείνει στο +7 για τους γηπεδούχους (63-56).

Αποβολή Αταμάν και Χολμς για τις διαιτητικές αποφάσεις

Ο Άρης συνέχισε με ορμή από την εξέδρα, φτάνοντας εκ νέου στο +9 (68-59), με έξι λεπτά να απομένουν για το τέλος του αγώνα. Ο Σορτς έδωσε λύσεις για τον Παναθηναϊκό, όπως και ο Οσμάν, ο οποίος μείωσε στους 3 πόντους με καλάθι και φάουλ στο 5λεπτο (69-66). Ο Άντζουσιτς έδωσε ανάσα στον Άρη κι εν συνεχεία μετά από ένα φάουλ που δεν δόθηκε στον Χολμς και είχε ως αποτέλεσμα τρίποντο στον αιφνιδιασμό από τον Μήτρου-Λονγκ (75-66), ο Αταμάν μπήκε στο παρκέ διαμαρτυρόμενος προς τους διαιτητές, με αποτέλεσμα την αποβολή του. Το ίδιο συνέβη και με τον Χολμς που ήταν επίσης έξαλλος.

Απίθανη ανατροπή από το -15 και... παράταση!

Μετά από τις συνεχόμενες βολές του Άντζουσιτς η διαφορά πήγε στους 15 πόντους (81-66), 4 λεπτά πριν από το τέλος, με τον Άρη να θέτει βάσεις για τη μεγαλύτερη νίκη του στη νέα εποχή που έχει μπει από φέτος.

Οσμάν και Σορτς δεν ήταν έτοιμοι να καταθέσουν τα όπλα αμαχητί και με μεγάλα σουτ μείωσαν τη διαφορά στους 3 (83-80) με 1,5 λεπτό να απομένει. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο με δύο βολές έδωσε ανάσα στον Άρη, ενώ ο Γκραντ αστόχησε στις δικές του. Ο Σαμοντούροβ κέρδισε εκ νέου βολές, αλλά είχε 1/2, με τον Παναθηναϊκό να έχει το καταδικαστικό 17/32 από τη γραμμή.

Κι όμως, τίποτα δεν είχε τελειώσει! Με τους Σορτς, Γκραντ, Οσμάν, Ερνανγκόμεθ και Σαμοντούροβ στο παρκέ και τον Χρήστο Σερέλη στον πάγκο, το Τριφύλλι έβγαλε μεγάλες άμυνες και με τρίποντο του Χουάντσο από τα 7,5 μέτρα ισοφάρισε σε 87-87, με τον Νουά να αστοχεί και το ματς να πηγαίνει στην παράταση.

Το έκριναν ο απίθανος Μήτρου-Λονγκ και ο Μποχωρίδης

Ο Άρης μπήκε καλύτερα στο έξτρα πεντάλεπτο και με τρίποντο του Μήτρου-Λονγκ προηγήθηκε με 6 πόντους (94-88) στα 2,5 λεπτά από το τέλος. Ο Σορτς αστόχησε εν συνεχεία και έκανε και το 5ο φάουλ του, με τους γηπεδούχους να φτάνουν στο +7 και να θέτουν εκ νέου σημαντικές βάσεις για τη μεγάλη νίκη.

Ο Ερναγκόμεθ κέρδισε φάουλ από τον Αντετοκούνμπο, με τον Σερέλη να ζητά challenge, αλλά τον διαιτητή Πιτσίλκα να τον ενημερώνει πως δεν είχε άλλο η ομάδα του. Στη συνέχεια ο Γκραντ κέρδισε πάλι φάουλ από τον Έλληνα σέντερ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για χτύπημα του Αμερικανού με τον αγκώνα. Παρότι ο Άρης δεν είχε άλλο challenge, ο διαιτητής Πιτσίλκας πήγε μόνος του να το δει, αλλά δεν υπήρχε κάτι.

Ο Γκραντ μείωσε στους 3 (95-92) με 1:40 να απομένει, αλλά ο απίθανος Μήτρου-Λονγκ σκόραρε ξανά για το 97-92. Ο Ρογκαβόπουλος πέτυχε τρίποντο, αλλά ο Μποχωρίδης απάντησε με τον ίδιο τρόπο και ο Άρης πήρε εν τέλει το συναρπαστικό ντέρμπι, στη μεγαλύτερη νίκη του σε αυτή τη νέα εποχή που έχει μπει.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-23, 42-42, 63-56, 87-87 (κ.δ.), 102-95

Πηγή: Athletiko