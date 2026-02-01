Άλκης Καμπανός: 4 χρόνια μετά ζητά ακόμη δικαιοσύνη - Οι γονείς του τιμούν τους 7 νεκρούς του ΠΑΟΚ

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, του 19χρονου που έπεσε νεκρός έπειτα από τη δολοφονική επίθεση 12 οπαδών του ΠΑΟΚ στη Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη. Το σημείο του εγκλήματος, η οδός Θεοδώρου Γαζή, φέρει πλέον το όνομά του, οδός Άλκη Καμπανού.



Το βράδυ του Σαββάτου με πρωτοβουλία της Δομής «Εις το όνομα του Άλκη», δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στον τόπο της δολοφονίας για να τιμήσουν τη μνήμη του. Κεριά, λουλούδια και σιωπή. Ένα βαρύ, φορτισμένο κλίμα, με τη συγκίνηση να κυριαρχεί.

Παρόντες ήταν και οι γονείς του Άλκη, Αριστείδης Καμπανός και Μελίνα Κακουλίδου, εμφανώς συγκινημένοι, τιμώντας το παιδί τους που χάθηκε με τον πιο άδικο τρόπο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση προκάλεσε η ερμηνεία των τραγουδιών «Μη με χτυπάτε άλλο» και «Καλό ταξίδι Άλκη», γραμμένων στη μνήμη του.

Στην μνήμη των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ

Στην Τούμπα βρέθηκαν οι γονείς του Άλκη Καμπανού, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.



Με αφορμή τη νέα τραγωδία στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ, ο πατέρας του Άλκη, Αριστείδης Καμπανός, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα.



Μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ αναφέρθηκε στο τρισάγιο του γιου του αλλά και στο τραγικό δυστύχημα με τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους. Όπως ανέφερε μαζί με τη σύζυγό του άναψαν ένα κεράκι στη μνήμη των νεαρών που αγαπούσαν την ομάδα τους, ήθελαν να δουν τον αγώνα και έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο.

Σήμερα το πρωί, με πρωτοβουλία του Α.Σ. Άρης, τελείται τρισάγιο στο σημείο της δολοφονίας, ως ελάχιστος φόρος τιμής.

Η ανακοίνωση του Α.Σ. Άρης

«Τέσσερα χρόνια χωρίς φως. Τέσσερα χρόνια θλίψης, πένθους και θρήνου από τη μαύρη μέρα της εν ψυχρώ δολοφονίας του Άλκη Καμπανού. Ενός 19χρονου παιδιού που άφησε την τελευταία του πνοή στα σκαλοπάτια της Γαζή. Δεν υπάρχει μέρα στην οικογένεια του Άρη που να μην τον θυμόμαστε. Και δεν θα υπάρξει ποτέ μέρα που θα τον ξεχάσουμε.

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, στις 11 το πρωί, ο Α.Σ. Άρης θα τελέσει τρισάγιο στη μνήμη του Άλκη. Χρέος μας να είμαστε όλοι εκεί. Για να τιμήσουμε, να θυμίσουμε, να φωνάξουμε, να αλλάξουμε. Για να κρατήσουμε για πάντα ζωντανό τον Άλκη μας».

Το χρονικό της δολοφονίας

Ήταν 00:19 της 1ης Φεβρουαρίου 2022, όταν η παρέα του Άλκη Καμπανού δέχθηκε επίθεση από ομάδα χούλιγκανς, στα σκαλιά πολυκατοικίας στην οδό Γαζή. Οι δράστες πλησίασαν ρωτώντας «τι ομάδα είστε» και, μόλις άκουσαν την απάντηση «Άρης», εξαπέλυσαν αγριότητα χωρίς όρια: λοστοί, μαχαίρια, ξύλα, πτυσσόμενα κλομπ, μεταλλικοί σωλήνες και ακόμη και δρεπάνι.



Παρά τις εκκλήσεις του Άλκη να σταματήσουν, τον χτυπούσαν μέχρι να καταρρεύσει. Δύο φίλοι του τραυματίστηκαν, ενώ οι δράστες διέφυγαν, επιχειρώντας να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Λίγες ημέρες αργότερα συνελήφθησαν και οι 12 εμπλεκόμενοι. Στη δίκη που ακολούθησε, μόνο ένας παραδέχθηκε ότι χτύπησε τον Άλκη, ωστόσο και οι 12 καταδικάστηκαν πρωτόδικα σε πολυετείς καθείρξεις. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο Εφετείο, μετά την έφεση του τότε προϊστάμενου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Νικόλαου Καλίδη, που ζήτησε αυστηρότερες ποινές.



Ο εισαγγελέας είχε κρίνει εσφαλμένη τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο.