Aris Alliance: «Τέσσερα χρόνια πέρασαν περιμένοντας τη δικαιοσύνη να αποδώσει δίκαιο»

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, του 19χρονου που έπεσε νεκρός έπειτα από τη δολοφονική επίθεση 12 οπαδών του ΠΑΟΚ στη Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη. Το σημείο του εγκλήματος, η οδός Θεοδώρου Γαζή, φέρει πλέον το όνομά του, οδός Άλκη Καμπανού.

Το μήνυμα του Aris Alliance για την «μαύρη» επέτειο

«Τέσσερα χρόνια πέρασαν από τη μέρα που ο Άλκης φονεύθηκε από 12 δολοφόνους.



Τέσσερα χρόνια πέρασαν περιμένοντας τη δικαιοσύνη να αποδώσει δίκαιο με τρόπο που δεν θα οπλίζει άλλα χέρια (όπως δεν έκανε με την υπόθεση Τόσκο)



Τέσσερα χρόνια πέρασαν περιμένοντας οι γονείς του τα «συλλυπητήρια » της άλλης πλευράς, που όσο δεν έρχεται, στοιχειώνει περισσότερο την Θεσσαλονίκη, παρά τη μνήμη του Άλκη.



Οι γονείς του και η οικογένεια του Άρη θα τον θυμόμαστε πάντα. Όμως ταυτόχρονα θα θυμίζουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα πώς θα έπρεπε να είναι ο αθλητισμός και ποιά θα έπρεπε να ήταν η Θεσσαλονίκη .



Αυτός ήταν ο Άρης του Άλκη μας. Αυτός είναι ο Άρης μας.



Aris Alliance»