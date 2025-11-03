Ένταση και επεισόδια πριν την έναρξη της δίκης για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού

Σοβαρά επεισόδια εκδηλώθηκαν το πρωί της Δευτέρας (3/11) έξω από το Μικτό Ορκωτό Εφετείου Θεσσαλονίκης, όπου αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού.

Όλα ξεκίνησαν λίγη ώρα πριν την έναρξη της δίκης, όταν περίπου 10 κουκουλοφόροι ξεκίνησαν να πετούν καρέκλες και να επιτίθενται στους αστυνομικούς που φύλαγαν το δικαστικό μέγαρο. Μάλιστα, μπροστά στα επεισόδια ήταν και η μητέρα του Άλκη Καμπανού.

Μετά την επίθεση στις δυνάμεις των αστυνομικών, οι άγνωστοι ξεκίνησαν να τρέχουν προς αντίθετες κατευθύνσεις ώστε να αποφύγουν τη σύλληψη. Όπως αναφέρουν πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, έχουν πραγματοποιηθεί δύο συλλήψεις.

Αριστείδης Καμπανός: «Ορισμένοι ανεγκέφαλοι θέλουν να συνεχίσουν τη βία»

Να αποδοθεί δικαιοσύνη για το «ειδεχθές έγκλημα» που στοίχισε τη ζωή του γιου του, ζήτησε, σε δήλωσή του, ο Αριστείδης Καμπανός, προσερχόμενος στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου έχει προσδιοριστεί για σήμερα η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, ο οπποίος έπεσε θύμα τυφλής οπαδικής βίας την 1η Φεβρουαρίου του 2022.

Κληθείς να σχολιάσει την ένταση που προηγήθηκε μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο, ο κ. Καμπανός έκανε λόγο για «ορισμένους ανεγκέφαλους που θέλουν να συνεχίσουν τη βία έξω από τα δικαστήρια».

Λίγη ώρα νωρίτερα, είχε φτάσει και η αστυνομική κλούβα με τους κατηγορούμενους - οπαδούς του ΠΑΟΚ. Από τους 12 που καταδικάστηκαν πρωτόδικα μετήχθησαν οι πέντε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποβληθούν αιτήματα αναβολής, τα οποία θα εξεταστούν από το δικαστήριο.

Στο εδώλιο ξανά οι 12 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού

Σημειώνεται πως σήμερα, Δευτέρα, ξεκινά στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού, ο οποίος έπεσε θύμα τυφλής οπαδικής βίας την 1η Φεβρουαρίου 2022 στην περιοχή της Χαριλάου.

Στο εδώλιο του Εφετείου θα καθίσουν 12 νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ, που μετά την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου επέστρεψαν στις φυλακές. Επτά εξ αυτών έχουν καταδικαστεί με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον με πολυετείς ποινές κάθειρξης ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και οι υπόλοιποι πέντε με πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης ως απλοί συνεργοί στην ίδια πράξη.

Ουσιαστικά, όμως, η δίκη -εφόσον κηρυχθεί η έναρξή της (αναμένεται να υποβληθούν αιτήματα αναβολής)- θα εκκινήσει για τους περισσότερους κατηγορούμενους από μηδενική βάση, χωρίς το Δικαστήριο να δεσμεύεται από την ετυμηγορία των δικαστών του πρώτου βαθμού (Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης). Κι αυτό διότι ο πρώην προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκος Καλλίδης είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, τον Ιούλιο του 2023, λίγες μέρες αφότου έπεσε η «αυλαία» της πρωτοβάθμιας δίκης, ζητώντας να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές.

Θεωρώντας εσφαλμένη την απόφαση όσον αφορά τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, όπως ήταν η αρχική δίωξη. Επιπλέον, για τρεις εκ των κατηγορουμένων θεώρησε ότι δεν έπρεπε να καταδικαστούν για συνέργεια, αλλά ο ένας για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο και οι άλλοι δύο για συναυτουργία στην ίδια ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο. Η έφεση δεν αγγίζει δύο από τους κατηγορούμενους και πρακτικά μόνο γι' αυτούς ισχύει η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης τους.

Εκτός από τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τις συνδεόμενες με την επίθεση πράξεις εναντίον των δύο φίλων του, κατά το ίδιο αιματηρό επεισόδιο που «πάγωσε» το πανελλήνιο.