Παναθηναϊκός AKTOR: Άφησαν λουλούδια στη Τούμπα οι «πράσινοι» στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ

Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός βρέθηκε στην Τούμπα, αποδίδοντας φόρο τιμής στη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Το «τριφύλλι» βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ενόψει της αναμέτρησης με τον Άρη την Κυριακή (16:00).

Λευκά λουλούδια έξω από το γήπεδο άφησαν ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Βασίλης Παρθενόπουλος, ο general manager του αγωνιστικού τμήματος, Δημήτρης Κοντός, οι αθλητές Ντίνος Μήτογλου και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, οι βοηθοί προπονητές Χρήστος Σερέλης και Σάββας Καμπερίδης, καθώς και ο head of operations Σάββας Αρώνης. Εκεί τους υποδέχθηκαν άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ευχαριστώντας τους για την κίνηση σεβασμού.

Κατά την παρουσία της αποστολής στην Τούμπα, ο Βασίλης Παρθενόπουλος εξέφρασε τα συλλυπητήρια της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τονίζοντας τη βαρύτητα της απώλειας: «Ό,τι και να πει κανείς, η σκέψη μας είναι μόνο στις οικογένειες των παιδιών. Είναι βαρύ το πένθος. Είναι τα δικά μας παιδιά, θα μπορούσαν να είναι τα παιδιά όλων μας. Το πένθος είναι βαρύ για όλη την Ελλάδα. Να είμαστε δίπλα τους. Τα ειλικρινή συλλυπητήρια εκ μέρους της ομάδας και όλου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR. Υπομονή στις οικογένειες».

Από την πλευρά του, ο Ντίνος Μήτογλου δήλωσε: «Ήρθαμε να τιμήσουμε τα παιδιά. Συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους».