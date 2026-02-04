Δυστύχημα ΠΑΟΚ: Στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει την Τετάρτη ο τρίτος τραυματίας οπαδός

Τον δρόμο της επιστροφής στην Ελλάδα θα πάρει και ο τρίτος τραυματίας που σώθηκε από το φρικτό πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στις 27 Ιανουαρίου ενώ ταξίδευαν με προορισμό τη Λυών για να παρακολουθήσουν αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι και όπως μετέδωσε το MEGA, ο 20χρονος τραυματίας είναι σε σταθερή κατάσταση και οι γιατροί αναφέρουν πως το πιθανότερο και σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου να ξεκινήσει η διαδικασία για την αεροδιακομιδή του με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Ο τραυματίας παραμένει διασωληνωμένος και η μεταφορά θα γίνει υπό αυτή την προϋπόθεση, ώστε να μην καταπονηθεί.

Ακόμη, υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός φίλαθλος του ΠΑΟΚ είχε υποβληθεί εκτάκτως σε μια χειρουργική επέμβαση στην Τιμισοάρα για τη σταθεροποίηση των σπονδύλων και την αφαίρεση οιδήματος.

Σε κλίμα συγκίνησης οι αγώνες του ΠΑΟΚ

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης διεξήχθη πριν από λίγες ημέρες η αναμέτρηση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Πανσερραϊκό μετά το τραγικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε επτά φίλαθλους του Δικεφάλου.

Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, οι ποδοσφαιριστές εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο υπό τους ήχους του τραγουδιού «Η πόλη της σιωπής», ενώ στις κερκίδες υπάρχει καθ΄όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης πανό με το μήνυμα: «Το μόνο που με ένοιαζε να είμαστε μαζί, σε κάθε γήπεδο σ’ όλη τη γη. 27-01-26 Αθάνατοι».

Μάλιστα στο 27:01 (ημερομηνία που συνέβη το πολύνεκρο δυστύχημα), ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι συμβολικά. Εκείνη τη στιγμή, οι οπαδοί του Δικεφάλου άναψαν ταυτόχρονα καπνογόνα σε ολόκληρο το γήπεδο, με τις εικονές από τις κερκίδες να προκαλούν ανατριχίλα.