Αυτοκτονία σοκ στην Αθηνών-Κορίνθου: Βγήκε από το ΙΧ και πήδηξε από τη γέφυρα στο κενό

Τραγικό τέλος έδωσε στη ζωή του ένας 78χρονος άντρας, ο οποίος πήδηξε από γέφυρα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου και έπεσε στη Λ.Ε.Α. με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάμερες ασφαλείας τον έχουν καταγράψει να σταματάει με το ΙΧ αυτοκίνητό του κι από εκεί να κάνει το άλμα στο κενό.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 78χρονος ήταν κάτοικος της Δυτικής Αττικής, ενώ ερευνάται τι συνέβη και προχώρησε στην αυτοχειρία.