Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Στέφανος Μπορμπόκης

Θλίψη σκόρπισε ο θάνατος του Στεφάνου Μπορμπόκη σε ηλικία μόλις 59 χρόνων. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και έφυγε απο την ζωή το Μ. Σάββατο (11/4).

Ο Μπορμπόκης έκανε σπουδαία καριέρα σε ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή, ενώ ήταν και 29 φόρες διεθνής με την Εθνική ομάδα.Στον Δικέφαλο του Βορρά αγωνίστηκε για 8 χρόνια, γράφοντας 214 συμμετοχές και σκοράροντας 32 γκολ.

Αγωνιζόταν στη θέση του επιθετικού και είναι ένας από τους πιο φαντεζί και περίτεχνους ποδοσφαιριστές που ανέδειξε ποτέ η Βόρεια Ελλάδα.

Το βιογραφικό του

Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ και έκανε την παρθενική του εμφάνιση την σεζόν 1985/86 σε μια αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα. Επί σειρά ετών ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας, έχοντας για παραγωγικότερη σεζόν το 1987-88 όπου και πέτυχε 9 τέρματα σε 26 συμμετοχές.

Το καλοκαίρι του 1994 έφυγε απο τον ΠΑΟΚ για να συνεχίσει την καριέρα του στον Εδεσσαϊκό. Αφού έκανε μια επιτυχημένη χρονιά ακολούθησε η μεταγραφή του στον Ηρακλή το 1995. Μετά από μια σεζόν υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου του αντί 17 εκ. δραχμών.

Η καριέρα του συνεχίστηκε στην Β' Εθνική με την φανέλα του Άρη την σεζόν 1997-98. Μαζί του κατέκτησε το πρωτάθλημα, ενώ στην συνέχεια ακολούθησε ο Απόλλων Καλαμαριάς όπου φόρεσε την φανέλα του για τρία χρόνια κλείνοντας εκεί την καριέρα του. Είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε και στις τέσσερις μεγάλες ομάδες της Θεσσαλονίκης.

Ο Στέφανος Μπορμπόκης υπήρξε διεθνής με την εθνική Ελλάδας, με την οποία πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στις 17 Φεβρουαρίου του 1988 στον φιλικό εντός έδρας αγώνα εναντίον της Βόρειας Ιρλανδίας, όταν υπό τις οδηγίες του Μίλτου Παπαποστόλου πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Βασίλη Δημητριάδη. Είχε μέχρι το 1992 συνολικά 29 εμφανίσεις, πετυχαίνοντας 6 τέρματα. Ήταν βασικό στέλεχος της εθνικής Ελπίδων, η οποία το 1988 αγωνίστηκε στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Ελπίδων, εναντίον της Γαλλίας.

Ως προπονητής έχει περάσει από τους πάγκους του Κιλκισιακού, του Θερμαϊκού, της Ένωσης Θράκης και της Αναγέννησης Γιαννιτσών, όλες ομάδες Γ' Εθνικής.

Φωτογραφίες: Intime