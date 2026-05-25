Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου η είδηση θανάτου του Παρασκευά Άντζα το πρωί της Δευτέρας (25/5), ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, ύστερα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Ο πρώην διεθνής κεντρικός αμυντικός έδινε μάχη με σπάνια ασθένεια, με την κατάσταση της υγείας του να έχει επιδεινωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες.

Ο Παρασκευάς Άντζας γεννήθηκε στη Δράμα στις 18 Αυγούστου 1976 και πραγματοποίησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Πανδραμαϊκό το 1993, όταν η ομάδα αγωνιζόταν στη Γ’ Εθνική.

Το 1995 μεταπήδησε στην Skoda Ξάνθης, ενώ τρία χρόνια αργότερα πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, με τον οποίο συνέδεσε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του. Με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» αγωνίστηκε από το 1998 έως το 2003, καταγράφοντας 102 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πετυχαίνοντας και ένα γκολ.

Στα μέσα της σεζόν 2003-04 αποχώρησε αιφνιδιαστικά από τον Ολυμπιακό, παρότι αποτελούσε βασικό στέλεχος τόσο της ομάδας όσο και της Εθνικής Ελλάδας, η οποία είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στο UEFA Euro 2004. Τότε είχε ανακοινώσει την απόφασή του να αποσυρθεί προσωρινά από το ποδόσφαιρο για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Ωστόσο, λίγο αργότερα επέστρεψε στην ενεργό δράση, φορώντας τη φανέλα της Δόξας Δράμας, ενώ ακολούθησε νέα θητεία στην Ξάνθη για τρεις ακόμη σεζόν.

Το 2007 επέστρεψε στον Ολυμπιακό, όπου παρέμεινε έως το 2009, ολοκληρώνοντας την ποδοσφαιρική του διαδρομή. Στη διάρκεια της καριέρας του κατέκτησε επτά πρωταθλήματα και τρία Κύπελλα Ελλάδας. Με την Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στις 5 Φεβρουαρίου 1999, σε φιλική αναμέτρηση απέναντι στο Βέλγιο στη Λάρνακα, υπό τις οδηγίες του Άνχελ Ιορντανέσκου.

Την αποχώρησή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ανακοίνωσε στις 15 Ιουνίου 2008, μία ημέρα μετά τον αποκλεισμό της Ελλάδας από το UEFA Euro 2008. Με τη γαλανόλευκη φανέλα κατέγραψε συνολικά 26 συμμετοχές, ενώ υπήρξε και βασικό μέλος της Εθνικής Ελπίδων που έφτασε έως τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-21 το 1998 απέναντι στην Ισπανία.