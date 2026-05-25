Παρασκευάς Άντζας: Από την Δράμα στα γήπεδα του Champions League

Ο Παρασκευάς Άντζας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, ύστερα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Ο πρώην διεθνής κεντρικός αμυντικός έδινε μάχη με σπάνια ασθένεια, με την κατάσταση της υγείας του να έχει επιδεινωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες.

Ποιος είναι ο Παρασκευάς Άντζας

Ο Άντζας γεννήθηκε στην Δράμα, στις 18 Αυγούστου του 1976, ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Πανδραμαϊκό στη Γ’ Εθνική το 1993.

Το 1995 αποκτήθηκε από την Ξάνθη και τρία χρόνια αργότερα, το 1998 μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό, με τον οποίο μέτρησε 82 συμμετοχές σε αγώνες πρωταθλήματος, 18 στο Champions League και δύο στο κύπελλο UEFA σημειώνοντας και 1 γκολ, έως το 2003.

Την περιόδου 2003/04 αποχώρησε από τους «ερυθρόλευκους» ενώ αποτελόυσε βασικό «γρανάζι» όπως και της εθνικής Ελλάδας, με την οποία είχε προκριθεί στα τελικά του EURO 2004 στην Πορτογαλία. Αρχικά, είχε ανακοινώσει ότι αποσύρεται από το ποδόσφαιρο για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Τελικά, το υπόλοιπο της περιόδου (2003/04) αγωνίστηκε στη Δόξα Δράμας και στη συνέχεια επέστρεψε στην Ξάνθη για τα επόμενα τρία χρόνια. Εκεί, έκανε πολύ καλές εμφανίσεις και κέντρισε το ενδιαφέρον, για ακόμη μια φόρα, των μεγάλων ομάδων.

Τελικά το δρομολόγιο επαναλαμβάνεται και επιστρέφει στον Ολυμπιακό 2007 και παρέμεινε για δύο χρόνια.

Στις 5 Μαΐου 2009, τρεις μέρες μετά τον τελικό κυπέλλου με την ΑΕΚ, ανακοίνωσε την αποχώρησή του μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Ολυμπιακού.

Έχει κατακτήσει πέντε διαδοχικά πρωταθλήματα και συνολικά επτά πρωταθλήματα. Ενώ, την συλλογή του συμπληρώνουν και τρία κύπελλα.

Εθνική ομάδα

Το ντεμπούτο του με την «γαλανόλευκη» πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1999, στον φιλικό αγώνα εναντίον του Βελγίου (1-0), που διεξήχθη στη Λάρνακα, με προπονητή τον, Άνχελ Ιορντανέσκου.

Αποχώρησε από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στις 15 Ιουνίου 2008, μία ημέρα μετά την ήττα της Ελλάδας από τη Ρωσία με 1-0 και τον μαθηματικό αποκλεισμό από τη συνέχεια της τελικής φάσης του EURO 2008.

Συνολικά με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας αγωνίστηκε 26 φορές από το 1999 έως το 2008.

Τέλος, ήταν βασικό στέλεχος της εθνικής Ελπίδων που έλαβε μέρος στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Ελπίδων (Κ-21) το 1998, κόντρα στη Ισπανία.

Οι τίτλοι του

7 Πρωταθλήματα Ελλάδας : (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2008, 2009)

3 Κύπελλα Ελλάδος : (1999, 2008, 2009)

1 Σούπερ Καπ Ελλάδας (2007)