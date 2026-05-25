Ολυμπιακός: «Θλίψη για την απώλεια του Παρασκευά Άντζα»

Ο θάνατος του Παρασκευά Άντζα ήρθε σαν κεραυνός εν αιθρία και σόκαρε την ελληνική ποδοσφαιρική κοινωνία.

Ο εκλιπόντας ήταν μόλις 49 ετών και πάλευε καιρό με την νόσο ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση). Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση που αποχαιρετά τον παλαίμαχο αμυντικό και εύχεται συλλυπητήρια στους οικείους του.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με αίσθημα οδύνης αποχαιρετά έναν σπουδαίο άνθρωπο και ποδοσφαιριστή, τον Παρασκευά Άντζα, ο οποίος τίμησε την ερυθρόλευκη φανέλα με πάθος, δύναμη και αξιοπρέπεια.

Η παρουσία του άφησε έντονο το αποτύπωμά της στον αγωνιστικό χώρο και σε όλους όσοι τον γνώριζαν.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.