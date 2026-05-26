Το τελευταίο αντίο λένε συγγενείς και φίλοι στον Παρασκευά Άντζα

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου η είδηση θανάτου του Παρασκευά Άντζα το πρωί της Δευτέρας (25/5), ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, ύστερα από πολυετή μάχη με την Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση (ALS).

Σήμερα (26/5) τελείται η εξόδιος ακολουθία στο Μοναστηράκι Δράμας και συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου.



Στεφάνια στην μνήμη του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή απέστειλαν τόσο ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός κ. Βαγγέλης Μαρινάκης και η διοίκηση των «ερυθρολεύκων», όσο και ο Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού, η Θύρα 7 και οι Παλαίμαχοι της Δόξας Δράμας.

Στην κηδεία βρέθηκαν πρώην συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό, την Ξάνθη και την Εθνική Ελλάδας, όπως οι Γρηγόρης Γεωργάτος, Νέρι Καστίγιο, Δημήτρης Σιόβας και ο Σπύρος Βάλλας.

Επίσης στην Δράμα έδωσαν το «παρών» και οι Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, Βασίλης Τοροσίδης, Αβραάμ Παπαδόπουλος και Θανάσης Κωστούλας.

Φωτογραφικό υλικό από την εξόδιο ακολουθία

EUROKINISSI

