Το «αντίο» του Καστίγιο στον Άντζα: «Σε ευχαριστώ για την βοήθεια όταν ήμουν μικρός»

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί το ελληνικό ποδόσφαιρο και συνολικά ο αθλητισμός της χώρας, μετά την είδηση πως έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Άντζας, σε ηλικία 49 ετών το πρωί της Δευτέρας (25/5).

Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Δράμας, δίνοντας μάχη για τη ζωή του.

Τα τελευταία χρόνια ο Παρασκευάς Άντζας «πάλευε» με την ALS, Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα), μια σοβαρή νευροεκφυλιστική πάθηση που φέρεται να τον είχε επηρεάσει σημαντικά στην καθημερινότητά του και τον είχε οδηγήσει σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Η είδηση σκόρπισε θλίψη σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο, με παλιούς συμπάικτες του να τον αποχαιρετούν μέσω δημοσιεύσεων στα σόσιαλ μίντια. Ένας εξ αυτών, ο Νέρι Καστίγιο, αποχαιρέτησε τον Άντζα με ένα συγκλονιστικό μήνυμα για την κοινή τους πορεία στον Ολυμπιακό.

«Παιχταρά μου, φίλε μου, ευχαριστώ για όλα όσα με βοήθησες όταν ήμουν μικρός. Κάθε μέρα μου έλεγες "Νιντέντο, έλα εδώ". Δεν θα σε ξεχάσουμε πότε, ήσουν μεγάλη παικτούρα», έγραψε στο «αντίο» του ο Καστίγιο.