Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός Δράμα

Παρασκευάς Άντζας: Στη Δράμα η κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή

Η κηδεία του εκλιπόντος ποδοσφαιριστή θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη (26/5) στην γενέτειρά του.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ο θάνατος του Παρασκευά Άντζα σόκαρε την ελληνική κοινωνία, καθώς ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ήταν μόλις 49 ετών.

Ο Δραμινός πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού πάλευε για αρκετά χρόνια με την σπάνια νόσο ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση) και άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Δευτέρας (25/5) σκορπώντας την θλίψη σε όλη την Ελλάδα.

Η κηδεία του Παρασκευά Άντζα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (26/5) στις 17:00 το απόγευμα στο Μοναστηράκι Δράμας.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός Δράμα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader