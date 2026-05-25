Παρασκευάς Άντζας: Στη Δράμα η κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή

Ο θάνατος του Παρασκευά Άντζα σόκαρε την ελληνική κοινωνία, καθώς ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ήταν μόλις 49 ετών.

Ο Δραμινός πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού πάλευε για αρκετά χρόνια με την σπάνια νόσο ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση) και άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Δευτέρας (25/5) σκορπώντας την θλίψη σε όλη την Ελλάδα.

Η κηδεία του Παρασκευά Άντζα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (26/5) στις 17:00 το απόγευμα στο Μοναστηράκι Δράμας.