Παρασκευάς Άντζας: Στη Δράμα η κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή
Η κηδεία του εκλιπόντος ποδοσφαιριστή θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη (26/5) στην γενέτειρά του.
Ο θάνατος του Παρασκευά Άντζα σόκαρε την ελληνική κοινωνία, καθώς ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ήταν μόλις 49 ετών.
Ο Δραμινός πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού πάλευε για αρκετά χρόνια με την σπάνια νόσο ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση) και άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Δευτέρας (25/5) σκορπώντας την θλίψη σε όλη την Ελλάδα.
Η κηδεία του Παρασκευά Άντζα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (26/5) στις 17:00 το απόγευμα στο Μοναστηράκι Δράμας.