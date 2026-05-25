Αγγελόπουλοι: Το νέο ΣΕΦ και «Μέχρι τέλους, οέ, οέ, οέ»

Συγκινητικές στιγμές εκτιλύχθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/5) στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά, μετά την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τροπαίου από τον Ολυμπιακό.

Όλα τα μέλη της ομάδας, πανηγύρισαν παρέα με τον κόσμο τους την επιστροφή, μετά από 13 χρόνια, στην κορυφή της Ευρώπης.

Δεν γινόταν να λείπουν από αυτη την γιορτή οι ιδιοκτήτες της ομάδας, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος.

Μέχρι τέλους

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος στο μήνυμά του προς τον κόσμο του Ολυμπιακού μίλησε για το νέο ΣΕΦ και μετά τραγούδησε «Μέχρι τέλους».

Αναλυτικά οι δηλώσεις

«Μέχρι τέλους, οέ, οέ, οέ. Πόσοι είμαστε δεν βλέπω; Ο Ολυμπιακός σε λίγους μήνες θα μπει στο νέο του σπίτι, στο νέο ΣΕΦ πρωταθλητής Ευρώπης. Τα καλύτερα είναι μπροστά. Να είστε καλά».

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος δήλωσε: «Σήμερα γιορτάζει όχι μόνο ο Πειραιά αλλά και όλη η Ελλάδα. Αυτά που ζήσαμε σήμερα δεν τα έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας, θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Δεν σταματάμε στο σήμερα, πάμε να πάρουμε και άλλα ευρωπαϊκά».