Στο «πόδι» όλος ο Πειραιάς με το σύνθημα του Μπαρτζώκα: «Παίρνω θέση στην κερκίδα...»

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και το πάρτι συνεχίστηκε στους δρόμους της Αθήνας.

Η γιορτή των «ερυθρολεύκων» ξεκίνησε από το κλειστό T-Center, στα αποδυτήρια και έπειτα στους δρόμους της πρωτέυουσας για να καταλήξει στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.

Όλα τα μέλη των πρωταθλητών Ευρώπης βρέθηκαν στο κέντρο του Πειραιά τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (25/5), για να πανηγυρίσουν μαζί με τον κόσμο τους την κατάκτηση του τίτλου.

Απόλυτος πρωταγωνιστής, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος εμφανίστηκε με την επετειακή μπλούζα για τα 100 χρόνια του συλλόγου και όταν πήρε το μικρόφωνο αντί για δηλώσεις... τραγούδησε ένα σύνθημα: «παίρνω θέση στην κερκίδα...»

Η συγκινητική κίνηση του αρχηγού

Ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Παπανικολάου, σε μια συμβολική κίνηση κατά τη διάρκεια της φιέστας έδωσε το τρόπαιο να το σηκώσει ο προπονητής του: «Το αξίζεις!» ανέφερε χαρακτηριστικά.